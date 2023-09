'n Man van Wexford neem pragtige foto's van die noordelike ligte in sy agtertuin

By

Gary O'Flynn, 'n inwoner van Enniscorthy, Co Wexford, was gelukkig genoeg om die aurora borealis in sy eie agterplaas. O'Flynn, wat lang skofte werk, het teruggekeer huis toe om die Noordelike ligte te vind wat die lug verlig. Hy het vinnig sy kamera gegryp en 'n paar pragtige beelde van die natuurverskynsel geneem.

Die aurora borealis is 'n skitterende vertoning van ligte wat in die noordelike halfrond gesien kan word. Dit word veroorsaak deur die interaksie tussen gelaaide deeltjies van die son en die Aarde se magneetveld. Die ligte kan in verskeie kleure verskyn, insluitend groen, pienk, blou en pers.

O'Flynn het onthul dat hy 'n toepassing genaamd Glendale gebruik om sy kanse op te spoor om die aurora te sien. Hierdie toepassing help hom om die waarskynlikheid van 'n helder nag en gunstige toestande vir die besigtiging van die ligte te bepaal.

Volgens David Moore, redakteur van die tydskrif Astronomy Ireland, kan die ewenning, wat plaasvind wanneer die son die aarde se ewenaar kruis, die kanse verhoog om die Noorderligte te sien. Moore het egter beklemtoon dat die besigtiging van die ligte nie gewaarborg is nie, en dit is selde om dit met die blote oog te sien.

Sterrekunde Ierland, 'n nie-winsgewende groep toegewy aan ruimte-entoesiaste, reël verskeie geleenthede vir die publiek. Hulle verskaf ook 'n aurora-waarskuwingsdiens, wat individue inlig oor die moontlikheid om die ligte te sien. Moore, wat die aurora verskeie kere in Ierland en op begeleide toere na die arktiese sirkel gesien het, beveel aan om 'n goeie kamera te gebruik om duidelike beelde van die ligte vas te vang.

Terwyl die beste tydperk om die Noordelike Ligte in Ierland waar te neem tussen September en Maart is, het BBC News onlangs berig dat inwoners van Noord-Ierland dalk die geleentheid kry om die ligte in die komende nagte te sien. O'Flynn, wat die rariteit daarvan verstaan ​​om die ligte vas te vang, beplan steeds om die lug te monitor vir nog 'n kans om die Noorderligte te fotografeer.

Bronne:

- Die joernaal

– Sterrekunde Ierland