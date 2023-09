Verken die evolusie van tamaties: van wild tot wonderlik

Bioloë aan die Universiteit van Massachusetts Amherst het navorsing gedoen oor die evolusionêre geskiedenis van tamaties en die stelle eienskappe ontbloot wat gelei het tot die ontwikkeling van hul onderskeie eienskappe. Die bevindings, gepubliseer in Plants, People, Planet en The American Journal of Botany, werp lig op hoe vrugte in die natuur ontwikkel en bied insigte wat kan help met toekomstige oesverbeteringspogings.

Die studie het gefokus op die familie van moderne tamaties, verskeie wilde spesies wat langs die westelike kus van Suid-Amerika gevind word. Hierdie wilde spesies verskil baie van die tamaties waarmee ons vandag bekend is. Hulle is klein, groen wanneer hulle ryp is, en baie het onaangename smaak en reuk.

Om die transformasie van hierdie wilde tamaties na die heerlike en visueel aantreklike vrugte wat ons geniet te verstaan, het die navorsers evolusionêre sindrome bestudeer, wat stelle eienskappe is wat saam in vrugte voorkom. Vorige navorsers het nie al die spesies wilde tamaties saam gekweek om bewyse van hierdie sindrome in te samel nie.

Die span het sade van 13 spesies wilde tamaties en verskeie variante binne elke spesie versamel. Hulle het hierdie plante gekweek en hul vrugte ondersoek vir eienskappe soos kleur, vorm, suiker- en suurinhoud en DNA-analise. Die vlugtige organiese verbindings wat vir die tamaties se aroma verantwoordelik is, is ook gemeet en geklassifiseer.

Die resultate het aan die lig gebring dat eienskappe soos reuk, geur en kleur sindromaties is en daar is 'n ooreenstemming tussen die uiterlike voorkoms van die tamatie en sy smaak. Hierdie navorsing bied 'n omvattende begrip van hoe wilde tamaties van mekaar en van gekweekte variëteite verskil.

Die studie het ook baat gevind by die insamelingspogings van Charles Rick, wat tydens sy reise in Suid-Amerika sade van wilde tamatiespesies versamel het. Die navorsers het hierdie versamelde sade langs hul eie gekweek en die eienskappe van die verskillende spesies vergelyk.

Hierdie navorsing belig nie net die evolusionêre geskiedenis van tamaties nie, maar het ook implikasies vir die teel van meer voedsame en aantreklike variëteite van vrugte. Deur die eienskappe te verstaan ​​wat bydra tot die gewenste eienskappe van tamaties, kan wetenskaplikes werk aan die ontwikkeling van verbeterde variëteite vir verbruik.