Navorsers ontdek potensiële bloudruk vir neurone in eenvoudigste diere

Navorsers het bewyse van neuronagtige selle in placozoans ontdek, een van die eenvoudigste soorte diere. Placozoans bestaan ​​al honderde miljoene jare in die see, en dit is moontlik dat hulle gedien het as die bloudruk vir die senuweestelsels wat in meer komplekse diere, insluitend mense, gevind word. Hierdie bevindinge is in die joernaal Cell gepubliseer.

Placozoans verskyn soos amoebes onder 'n mikroskoop, maar is eintlik diere. Hulle is nader verwant aan cnidarians (wat seeanemone en korale insluit) en bilaterians (gewerwelde diere) in die boom van die lewe. Terwyl ander diere-afstammelinge senustelsels het wat deur neurone beheer word, is daar geglo dat placozoans anders is en nie neurone besit nie.

In plaas van neurone, gebruik placozoans peptidergiese selle om sekere gedrag te reguleer. Hierdie selle stel kort kettings aminosure vry wat omliggende selle aktiveer, soortgelyk aan die funksie van neurone in meer komplekse organismes. Hierdie ooreenkoms het daartoe gelei dat navorsers verder ondersoek instel en teoretiseer dat hierdie selle die senuweestelsel van 'n antieke diervoorouer kan verteenwoordig.

Die navorsingspan het geenuitdrukking in placozoans bestudeer en 14 tipes peptidergiese selle ontdek wat belangrik is vir die bou van neurone in ander diere. Hulle het egter gevind dat peptidergiese selle in placozoans nie elektriese aktiwiteit en die vermoë het om boodskappe te ontvang nie, wat aandui dat hulle nie ware neurone is nie.

Deur potensiële interaksies tussen peptidergiese selle en ander selle in placozoans te karteer, het die navorsers 'n komplekse seinnetwerk en spesifieke pare neuropaptiede en reseptore geïdentifiseer. Dit ondersteun die chemiese breinhipotese, wat daarop dui dat vroeë senuweestelsels ontwikkel het as netwerke van selle wat deur chemiese seine gekoppel is eerder as elektriese seine.

Deur peptidergiese selle met neurone in ander diere te vergelyk, het die navorsers groot ooreenkomste ontdek in die manier waarop gene gebruik word, wat aandui dat vroeë senuweestelsels eens soortgelyk was aan dié wat in placozoas gesien is voordat dit ontwikkel het in komplekse selle wat elektriese seine stuur.

Alhoewel placozoans eenvoudig kan wees in vergelyking met mense, is hul kompleksiteit hoër as wat verwag is. Verdere navorsing oor placozoans en ander diere-afstammelinge sal 'n beter begrip van die evolusie van senuweestelsels gee en lig werp op die funksies van neurone in ons brein.

