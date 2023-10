China lanseer Xuntian-ruimtetuig om astronomiese navorsingspogings te verbeter

China maak gereed vir 'n belangrike projek wat sy astronomiese navorsingspogings sal versterk en die benutting van sy ruimtestasiekompleks sal versterk. Die ruimtetuig, bekend as Xuntian, sal in die nabye toekoms gelanseer word. Ook na verwys as die Chinese Survey Space Telescope of die Chinese Space Station Telescope (CSST), sal Xuntian saam met China se Tiangong-ruimtestasie wentel.

Met 'n aansienlike primêre spieël van twee meter deursnee, sal Xuntian na verwagting NASA se bekende Hubble-ruimteteleskoop oortref. Die nabyheid daarvan aan die Chinese ruimtestasie sal voorsiening maak vir periodieke instandhouding deur Chinese ruimtevaarders. Die Xuntian-teleskoop het 'n geprojekteerde missielewensduur van 10 jaar, maar dit kan moontlik verleng word.

Xuntian, wat ontwerp is om hoëdefinisie panoramiese uitsigte van die heelal vas te vang, sal 'n ruimtelike resolusie hê wat vergelykbaar is met dié van die Hubble-ruimteteleskoop. Xuntian se waarnemingskapasiteit sal egter Hubble s'n ver oorskry, met 'n gesigsveld wat meer as 300 keer groter is.

Die hoofontwerper van die China-bemande ruimteprogram, Zhou Jianping, beskryf Xuntian as die belangrikste wetenskaplike projek sedert die bekendstelling van China se ruimtestasieprogram. Dit word hoogs verwag deur die Chinese astronomiese gemeenskap en verteenwoordig die nuutste tegnologie in sterrekunde.

Toegerus met vyf waarnemingsinstrumente, insluitend die Xuntian-module, die terahertz-module, die multikanaal-beelder, die integrale veldspektrograaf en die ekstrason-planetêre beeldkoronagraaf, sal Xuntian China se vermoëns om die kosmos te verken aansienlik verbeter.

Ten slotte, die komende lansering van die Xuntian-ruimtetuig dui op China se toewyding om sy teenwoordigheid in ruimteverkenning en astronomiese navorsing te bevorder. Met sy voortreflike waarnemingskapasiteit en moderne tegnologie, is Xuntian gereed om aansienlik by te dra tot ons begrip van die heelal.

Bronne:

– space.com