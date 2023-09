XRISM-satelliet word bekendgestel om die heelal in verskillende kleure van X-strale te bestudeer

Opsomming: Die X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM)-satelliet, 'n samewerkingspoging tussen die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) en NASA met deelname van die Europese Ruimte-agentskap, is op 6 September gelanseer. XRISM se missie is om X-straal-golflengtes met ongekende presisie op te spoor en wetenskaplikes te voorsien van baanbrekende nuwe lesings van warm en energieke plekke in die heelal. Anders as bestaande X-straalteleskope, kan XRISM verskillende kleure X-straallig onderskei, wat 'n magdom inligting ontsluit. Sy instrument bespeur X-strale deur klein temperatuurverskuiwings, wat dit in staat stel om chemiese elemente wat in voorwerpe teenwoordig is te identifiseer en gasbewegings se snelhede te lees. Die satelliet het ten doel om 'n nuwe uitsig van die warm en energieke heelal te bied, deur sterontploffings, swartgat-interaksies en sterrestelselswerms-samesmeltings in ongekende detail waar te neem. Wetenskaplikes aan die Universiteit van Chicago sal XRISM se eerste waarnemings van massiewe sterrestelselswerms en -groepe ontleed, in die hoop om die interaksies tussen supermassiewe swart gate en hul gasheersterrestelsels te verstaan. XRISM sal ook die oorvloed van chemiese elemente meet en die huidige chemiese samestelling van die heelal openbaar. Die lansering van 'n satelliet vir X-straalwaarnemings vanuit die ruimte bied 'n beduidende uitdaging as gevolg van die Aarde se atmosfeer wat X-strale blokkeer. Dit is die vierde poging om 'n soortgelyke satelliet suksesvol te lanseer en te bedryf, en wetenskaplikes is optimisties oor XRISM se potensiaal.

Bronne:

- Universiteit van Chicago. "XRISM-satelliet lanseer om die heelal in verskillende kleure van X-strale te bestudeer." Phys.org. Onttrek 11 September 2023