Verstaan ​​interstellêre voorwerpe deur X-strale, sê wetenskaplikes

’n Studie gelei deur ’n Yale-sterrekundige het die belangrikheid van die gebruik van X-strale beklemtoon om interstellêre voorwerpe wat deur ons Sonnestelsel beweeg, beter te verstaan. Die studie dui daarop dat wanneer 'n voorwerp soortgelyk aan die geheimsinnige 'Oumuamua weer by die aarde verbygaan, X-straalteleskope 'n deurslaggewende rol sal speel in die ontleding daarvan.

Volgens wetenskaplikes kan die teenwoordigheid of afwesigheid van X-strale waardevolle insigte oor die aard van interstellêre voorwerpe verskaf. As X-strale opgespoor word, dui dit op die teenwoordigheid van 'n gaswolk wat die voorwerp omring, wat sy ongewone versnelling aandryf. Aan die ander kant dui die afwesigheid van X-strale op die betrokkenheid van verskillende wette van fisika.

Die studie beklemtoon die rol van die sonwind, 'n vinnig bewegende stroom geïoniseerde deeltjies, in hierdie hipotese. Wanneer hierdie deeltjies met gas bots, steel hulle elektrone, wat lei tot die vrystelling van X-strale en UV-fotone. Interessant genoeg vind hierdie verskynsel plaas selfs met gasse wat onsigbaar is in die optiese of infrarooi spektrum.

Alhoewel X-strale algemeen met uiterste omgewings soos swart gate geassosieer word, kan hulle ook gebruik word om planete, komete en potensieel interstellêre voorwerpe te bestudeer. X-strale word byvoorbeeld geproduseer wanneer die sonwind in wisselwerking tree met die atmosfeer van planete soos Venus, Mars en Jupiter.

Die navorsers agter die studie hoop om hul hipotese te toets deur nuutontwikkelde instrumente te gebruik om toekomstige interstellêre voorwerpe waar te neem. Hulle verwag dat die komende Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (LSST) hul vermoë om hierdie verbygaande indringers op te spoor en te bestudeer, aansienlik sal verbeter.

Die LSST sal na verwagting navorsers voorsien van 'n ongekende toename in sensitiwiteit, sowel as omvattende nagtelike dekking van die hele suidelike halfrond. Daar word beraam dat die LSST jaarliks ​​verskeie interstellêre voorwerpe sal identifiseer, wat waardevolle data vir verdere ondersoeke sal verskaf.

Die studie is aanvaar vir publikasie in die Astrophysical Journal.

Bronne:

