Gebruik rekenaarvisie om insigte in litiumioonbatterye te ontsluit

Navorsers het rekenaarvisie, 'n vorm van masjienleer, gebruik om 'n dieper begrip te kry van hoe herlaaibare litium-ioonbatterye funksioneer. Deur noukeurig X-straalfilms van battery-elektrodes op nanoskaalvlak te ondersoek, het wetenskaplikes voorheen verborge fisiese en chemiese besonderhede ontbloot. Hierdie deurbraak het die potensiaal om die doeltreffendheid van litium-ioonbatterye te verbeter, met breër toepassings om komplekse stelsels soos seldeling in embrio's te verstaan.

Die studie, gelei deur navorsers van die Departement van Energie se SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford Universiteit, MIT, en die Toyota Navorsingsinstituut, het gefokus op litiumysterfosfaat (LFP) deeltjies. LFP-deeltjies, bedek met 'n dun laag koolstof vir verbeterde elektriese geleidingsvermoë, word algemeen in die positiewe elektrodes van litium-ioonbatterye aangetref.

Om die interne prosesse van die batterye waar te neem, het die navorsingspan deursigtige batteryselle geskep met twee elektrodes omring deur 'n elektrolietoplossing wat vrybewegende litiumione bevat. Deur hierdie opstelling kon hulle die beweging van litiumione tydens die laai- en ontladingsiklusse volg. Hierdie proses, bekend as interkalasie, behels dat die ione die LFP-deeltjies binnegaan en verlaat.

LFP is baie belangrik in die batterybedryf vanweë sy lae koste, veiligheidsrekord en die gebruik van oorvloedige elemente, wat dit veral relevant maak in die mark vir elektriese voertuie.

Die samewerking tussen navorsers het agt jaar gelede begin toe MIT-professor Martin Bazant en Stanford se William Chueh hul kundigheid in wiskundige modellering en gevorderde X-straalmikroskopie gekombineer het om batterydeeltjies te bestudeer. Hulle het later masjienleergereedskap ingesluit om batterytoetsing te versnel en optimale laaimetodes te identifiseer. Die huidige studie neem dit 'n stap verder deur rekenaarvisie te gebruik om nanoskaal X-straalfilms vanaf 2016 te ontleed. Hierdie tegniek maak voorsiening vir 'n meer omvattende begrip van die litium-invoegingsreaksies binne LFP-deeltjies.

Deur die X-straalbeelde te pikseleer, kan navorsers die konsentrasie van litiumione by elke punt binne die deeltjie vasvang. Dit stel hulle in staat om flieks te skep wat die vloei van litiumione in en uit die deeltjies tydens laai en ontlading illustreer.

Deur die X-straalbeelde te ontleed, het die navorsers bevind dat die beweging van litiumione binne die materiaal nou ooreenstem met rekenaarsimulasies wat voorheen deur Bazant ontwikkel is. Hulle het 180,000 XNUMX pixels as metings gebruik om 'n berekeningsmodel op te lei wat die nie-ewewig termodinamika en reaksiekinetika van die batterymateriaal akkuraat beskryf.

Daarbenewens het die studie aan die lig gebring dat variasies in die tempo van litium-ioon-absorpsie oor die deeltjie se oppervlak gekorreleer is met die dikte van die koolstofbedekking. Hierdie bevinding dui daarop dat die optimalisering van die koolstoflaag se dikte moontlik batterydoeltreffendheid kan verbeter - 'n belangrike vooruitgang in batteryontwerp.

Die resultate van hierdie studie bied insigte in die optimalisering van litium-ysterfosfaatelektrodes en demonstreer die potensiaal van masjienleer en gevorderde beeldtegnieke om die raaisels van materiale en stelsels te ontrafel. Hierdie deurbraak baan nie net die weg vir vooruitgang in batterytegnologie nie, maar hou ook belofte in vir die bestudering van patroonvorming in ander chemiese en biologiese stelsels.

