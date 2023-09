Nuwe studie vind skadelike plaagdoders in byestuifmeel in Ierland

’n Onlangse studie wat deur Trinity College Dublin en Dublin City University gedoen is, het lig gewerp op die nadelige impak van plaagdoders op verskeie byspesies in Ierland. Die navorsers het gewasstuifmeel van 12 verskillende terreine in die land ondersoek en die vlakke van oorblywende plaagdoders ontleed. Hulle het ook stuifmeel van heuningbye en hommels by hierdie terreine versamel.

Die studie het aan die lig gebring dat hommelstuifmeel die hoogste aantal verbindings en plaagdoderopsporings het in vergelyking met ander tipes stuifmeel. Veral kommerwekkend was die teenwoordigheid van neonikotinoïede insekdoders in die hommelby stuifmeel. Dit is bekend dat neonikotinoïede skadelik is vir bye en ander diere.

Wat selfs meer kommerwekkend was, was dat baie van die bespeurde plaagdoders nie onlangs toegedien is op die lande waar die stuifmeel versamel is nie. Dit dui daarop dat hierdie chemikalieë óf lank in die omgewing bly óf dat die oorblyfsels afkomstig is van plante in ander gebiede binne die soekgebied van bye.

Elena Zioga, die eerste skrywer van die studie en 'n PhD-kandidaat by Trinity se Skool vir Natuurwetenskappe, het haar kommer oor die bevindinge uitgespreek. Sy het beklemtoon dat sommige van hierdie giftige plaagdoders vir ten minste drie jaar nie in die monstervelde gebruik is nie, wat impliseer dat die chemikalieë in veldrande voortduur of dat bye besmette stuifmeel van anderkant die monstervelde versamel.

Nog 'n betekenisvolle bevinding van die studie was dat verskillende byspesies aan verskillende tipes plaagdoders blootgestel is. Daar is gevind dat heuningbystuifmeel meestal met swamdoders besmet is, terwyl hommelbystuifmeel hoofsaaklik met neonikotinoïede insekdoders besmet was.

Zioga het die belangrikheid daarvan beklemtoon om veelvuldige byspesies in ag te neem wanneer blootstelling aan plaagdoders geassesseer word. Sy het gesê dat die gebruik van heuningbye as die enigste verwysing vir die begrip van blootstelling aan plaagdoders nie 'n volledige prentjie verskaf nie. Beide heuningbye en hommels speel deurslaggewende rolle in bestuiwingsdienste en die ondersteuning van gesonde ekosisteme.

Hierdie studie werp lig op die kommerwekkende teenwoordigheid van skadelike plaagdoders in bye stuifmeel in Ierland. Verdere navorsing is nodig om die langtermyn-implikasies van hierdie plaagdoderreste op byebevolkings en breër biodiversiteit te verstaan.

Bronne:

– Trinity College Dublin

- Dublin City University