SatVu se HotSat-1-satelliet neem eerste beelde van die aarde se hittevariasies vas

SatVu, 'n VK-gebaseerde klimaattegnologiemaatskappy, het die eerste beelde van sy HotSat-1-satelliet, wat as die "wêreld se termometer" genoem is, onthul. Hierdie baanbrekende termiese beeldsatelliet, wat in Junie aan boord van SpaceX se Falcon 9-vuurpyl gelanseer is, het ten doel om waardevolle insigte oor ekonomiese aktiwiteit en energiedoeltreffendheid te verskaf.

Anders as konvensionele satelliete wat op sigbare lig staatmaak, fokus HotSat-1 op die monitering van infrarooi straling om die hitte wat deur voorwerpe en landskappe vrygestel word, te verstaan. Deur temperatuurverskille in gebiede soos Las Vegas en Chicago vas te vang, met 'n merkwaardige resolusie van 10 meter, verskaf die satelliet waardevolle data vir verskeie industrieë.

Een noemenswaardige gebruiksgeval wat deur die maatskappy uitgelig word, is die vermoë om veldbrande meer effektief te monitor. Die satelliet het byvoorbeeld 'n gedetailleerde termiese voetspoor vasgelê van die veldbrande wat Kanada se Noordwes-gebiede in Junie geteister het. Hierdie hoë-resolusie-data kan deur brandbestryders gebruik word om die vordering van brandfronte na te spoor, veral in kritieke gebiede naby bevolkte streke.

In vergelyking met bestaande satelliete soos NASA se Landsat en die European Sentinel, wat termiese data teen growwe resolusies van 100 tot 1,000 1 meter versamel, bied HotSat-XNUMX ongekende akkuraatheid. Dit stel stadsbeplanners in staat om hitte-voortplanting en energieverlies van geboue, pypleidings en fabrieke beter te verstaan, wat die ontwikkeling van meer energiedoeltreffende infrastruktuur vergemaklik om klimaatsveranderingkwessies aan te spreek.

Die opsporing van hitteseine vanuit die ruimte bied unieke uitdagings, aangesien infrarooi lig moeiliker is om vas te vang as sintetiese diafragma radar (SAR) seine. SatVu gebruik 'n stadige sluitertegniek om die beelde vas te vang, wat duidelikheid verseker ten spyte van die satelliet se spoed van 7 kilometer per sekonde.

HotSat-1 is die eerste van agt satelliete wat beplan word vir lansering deur SatVu, wat tot dusver $37.1 miljoen aan waagkapitaalfinansiering verseker het. Die maatskappy beoog om sy tweede satelliet binne ongeveer een jaar te lanseer.

Bronne:

