Argeoloë ontdek die wêreld se oudste houtstruktuur

Argeoloë het 'n buitengewone vonds naby die grens van Zambië en Tanzanië gemaak - wat glo die oudste bekende houtstruktuur in die wêreld is. Die struktuur, wat langs 'n rivieroewer in Zambië gevind is, bestaan ​​uit twee ineenlopende stompe van 'n grootvrugte wilgerboom. Die stompe word gekerf, gekap en gevorm met skerp klipgereedskap en word met 'n kerf bymekaar gehou.

Hierdie merkwaardige ontdekking dateer voor moderne mense en word na raming minstens 476,000 700,000 jaar oud, ver voor die evolusie van Homo sapiens. Dit is moontlik dat die struktuur deur Homo heidelbergensis gemaak is, wat glo tussen 200,000 XNUMX en XNUMX XNUMX jaar gelede in die streek gewoon het.

Die doel van die struktuur is nie ten volle bevestig nie, maar argeoloë bespiegel dat dit as 'n wandelpad of die fondasie vir 'n platform kon gedien het. Hierdie platform kon gebruik gewees het vir verskeie aktiwiteite soos om items te stoor, vuurmaakhout of kos droog te hou, of bloot as 'n plek om te sit en dinge te skep. Dit is ook opmerklik dat 'n versameling houtgereedskap, insluitend 'n wig en 'n graafstok, op die terrein ontdek is.

Hierdie ontdekking daag vorige aannames oor die vermoëns van vroeë mense uit. Professor Larry Barham, 'n argeoloog aan die Universiteit van Liverpool, sê: "Hulle het hul omgewing getransformeer om die lewe makliker te maak, al was dit net deur 'n platform te maak om op by die rivier te sit om hul daaglikse take te doen. Hulle het hul intelligensie, verbeelding en vaardighede gebruik om iets te skep wat hulle nog nooit vantevore gesien het nie, iets wat nog nooit voorheen bestaan ​​het nie.”

Hierdie vonds dui op 'n abstrakte vlak van denke en moontlik die ontwikkeling van taal onder vroeë menslike voorouers. Dit is 'n bewys van hul vindingrykheid en tegnologiese bekwaamheid, wat nuwe lig werp op ons begrip van ons antieke verlede.

