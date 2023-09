Die oudste houtstruktuur wat 'n halfmiljoen jaar terug dateer wat in Zambië ontdek is

Argeoloë het 'n baanbrekende ontdekking by die prehistoriese terrein van Kalambo-waterval in Zambië gemaak. Hulle het die oudste houtstruktuur wat nog gevind is, wat byna 'n halfmiljoen jaar terug dateer, opgegrawe. Die goed bewaarde struktuur werp lig op die gevorderde vermoëns van ons antieke voorouers. Die vonds dui daarop dat hulle meer tegnologies gevorderd was as wat voorheen geglo is.

Die houtstruktuur is by die Kalambo-waterval ontdek, naby die grens met Tanzanië. Dit word na raming minstens 476,000 XNUMX jaar oud, wat die evolusie van Homo sapiens voor het. Die hout vertoon snymerke wat aandui dat klipgereedskap gebruik is om twee groot stompe saam te voeg. Daar word geglo dat die struktuur gedien het as 'n platform, wandelpad of verhoogde woning, wat ontwerp is om ons voorouers bo die water te hou.

Benewens die houtstruktuur is 'n versameling houtgereedskap, insluitend 'n wig en 'n graafstok, ook op die terrein gevind. Alhoewel dit reeds bekend was dat vroeë mense hout in hierdie tyd gebruik het, was dit gewoonlik vir beperkte doeleindes soos vuurmaak of jag.

Die hoofskrywer van die studie, Larry Barham van die Universiteit van Liverpool, het gesê dat die ontdekking van die struktuur 'n "toevallige ontdekking" was wat tydens 'n uitgrawing in 2019 gemaak is. Vorige rekords vir die oudste houtstruktuur dateer ongeveer 9,000 XNUMX jaar terug, wat hierdie vonds gemaak het aansienlik ouer.

Die bewaring van antieke hout is 'n uitdaging as gevolg van sy neiging om te verrot en minimale spoor vir die historiese rekord te laat. Daar word egter geglo dat die hoë watervlak by Kalambo-waterval bygedra het tot die uitsonderlike bewaring van die struktuur oor die eeue.

Die navorsers kon die ouderdom van die houtstruktuur akkuraat bepaal deur 'n nuwe dateringsmetode genaamd luminesensiedatering te gebruik. Deur te meet wanneer minerale laas aan sonlig blootgestel is, het hulle ontdek dat die struktuur minstens 476,000 XNUMX jaar oud is.

Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die vermoëns en tegnologiese vooruitgang van ons antieke voorouers. Dit dui ook aan dat vroeë mense verbeelding en vaardighede gehad het wat nodig was om komplekse houtstrukture te bou lank voordat Homo sapiens na vore gekom het.

Bronne:

– Natuurjoernaal