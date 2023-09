Argeoloë ontdek die oudste houtstruktuur, en dui op gevorderde voorouers

Argeoloë het 'n buitengewone ontdekking in Zambië gemaak en die oudste houtstruktuur wat nog gevind is, opgegrawe. Die struktuur, wat vermoedelik 'n platform, wandelpad of verhoogde woning is, dateer ten minste 476,000 XNUMX jaar terug, ver voor die evolusie van Homo sapiens. Hierdie bevinding dui daarop dat ons voorouers dalk meer gevorderd was as wat voorheen gedink is.

Die goed bewaarde houtstruktuur is gevind by die Kalambo-waterval, naby die grens met Tanzanië. Snymerke op die hout dui aan dat klipgereedskap gebruik is om twee groot stompe saam te voeg. Benewens die struktuur is 'n versameling houtgereedskap, insluitend 'n wig en 'n graafstok, ook op die terrein ontdek.

Die vorige rekord vir die oudste houtstruktuur was ongeveer 9,000 2019 jaar. Die ontdekking by Kalambo-waterval word beskou as 'n "toevallige ontdekking" wat in XNUMX gemaak is terwyl daar op die terrein uitgegrawe is. Die struktuur het behoue ​​gebly weens die hoë vlak water by die valle. Antieke hout is geneig om te verrot en min spore agter te laat, wat sulke ontdekkings skaars maak.

Die navorsers het 'n nuwe metode genaamd luminesensiedatering gebruik om die ouderdom van die struktuur akkuraat te bepaal. Hierdie metode meet die laaste keer dat minerale aan sonlig blootgestel is. Die resultate het aan die lig gebring dat die houtstruktuur baie ouer is as wat aanvanklik gedink is en dat dit minstens 476,000 XNUMX jaar terug dateer.

Hierdie ontdekking daag die idee uit dat ons voorvaders nomadies was, aangesien die struktuur gelyk het of dit 'n permanente woning naby die watervalle was, wat 'n konstante bron van water verskaf het. Die bevinding dui ook op 'n abstrakte vlak van denke en moontlik die gebruik van taal, aangesien ons voorouers hul intelligensie, verbeelding en vaardighede gebruik het om iets te skep wat nie voorheen bestaan ​​het nie.

Die studie van hierdie houtstruktuur het die manier verander waarop argeoloë oor ons antieke familielede dink, en erken hul vermoë om hul omgewing te transformeer en hul daaglikse lewens te verbeter. Hierdie bevinding demonstreer die kognitiewe vermoëns van ons voorouers in terme van beplanning en visualisering van die voltooide produk.

Verdere navorsing is nodig om te bevestig of die struktuur 'n permanente woning was of nie. Die ontdekking by Kalambo-waterval bied waardevolle insigte in die gevorderde aard van ons voorouers en hul vermoë om by hul omgewing aan te pas.

Bronne:

- AFP