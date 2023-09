Die geheime oorlewingsruimte: NASA se rubberkamer

Ruimtereise is riskant en kompleks, en daarom neem NASA uitgebreide maatreëls om die veiligheid van sy bemanning te verseker. Een so 'n maatreël is die skepping van die Rubber Room, 'n geheime fasiliteit geleë diep onder Launch Pad 39 Complex op Merritt Island in Florida. Hierdie ondergrondse netwerk van tonnels en bunkers is ontwerp om 'n veilige hawe vir werkers te bied in die geval van 'n katastrofiese ontploffing.

Alhoewel 'n skielike ontploffing onoorleefbaar sou wees, het NASA 'n plan in plek gehad om individue 'n kans te gee om te reageer en te ontsnap. Die ontsnappingsproses het begin met 'n nege-verdieping waterglybaan in algehele duisternis. Ruimtevaarders, aan die ander kant, het 'n ander ontsnaproete gehad. Hulle sou van hul kapsule na die mobiele lanseerplatform vervoer word via 'n hoëspoedhysbak, wat die grond binne net 30 sekondes kon bereik. Van daar af sou hulle in 'n smal, steil rubbertonnel afgly, wat met water gespuit is om spoed te verhoog.

Sodra hulle uit die glybaan was, sou die ruimtewerkers op 'n rubbertafel beland. Terwyl dit af en toe oorvol was met water, wat veroorsaak het dat sommige in die agterste muur gly, het die tafel 'n buffer verskaf voordat hulle verder kon voortgaan. Deur deur ontploffingsvaste deure te gaan, sou die bemanning die rubberkamer binnegaan, wat gepas genoem is weens sy rubberbedekte binnekant. Toegerus met 20 stoele, het die Rubber Room 'n veerbelaaide vloer gehad wat geweldige krag kon weerstaan, wat die druk van 'n potensiële ontploffing verminder het.

Die bunker was vol rantsoene, water en selfs 'n toilet om individue te onderhou ingeval hulle vir 'n lang tydperk vasgekeer sou wees. Om die moontlikheid van 'n laaste uitweg te ontsnap, is 'n bykomende luik aan die bokant van die Rubber Room geïnstalleer. Alhoewel die fasiliteit nooit gebruik is nie, het dit gedien as 'n bewys van NASA se verbintenis tot bemanning se veiligheid.

Vandag lê Launch Pad 39a en sy gepaardgaande netwerk van tonnels verlate, 'n bewys van die vooruitgang wat NASA gemaak het in ruimteverkenning. Terwyl die rubberwaterglybaan van doem nie meer in werking is nie, dien die verhaal van die Rubber Room as 'n herinnering aan die risiko's en voorsorgmaatreëls wat getref word in die strewe om buite ons wêreld te waag.

Bronne:

- Ruimteoorsig

– Ruimteveiligheidstydskrif