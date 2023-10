Die verborge stemme van Pando: Onthulling van die geheimenisse van die wêreld se grootste boom

Pando, ook bekend as die "wêreld se grootste boom," het wetenskaplikes en klankkunstenaars verstom met sy boeiende teenwoordigheid. Pando, wat oor 40 hektaar strek en bestaan ​​uit 47,000 12,000 stamme wat almal dieselfde DNS deel, is 'n kolossale bewende esp wat vir 'n geskatte XNUMX XNUMX jaar rustig op aarde floreer. Onlangse opnames deur klankkunstenaar Jeff Rice het die verborge stemme van hierdie antieke wonder ontbloot.

Deur 'n hidrofoon binne 'n holte aan die basis van een van Pando se takke te installeer, het Rice die wêreld in staat gestel om te luister na die vibrasies wat deur sy wortels beweeg. Hierdie poging, wat aanvanklik 'n kunsprojek was, het vinnig oorgeskakel na die gebied van wetenskap, wat 'n geweldige potensiaal bied om Pando se hidrouliese stelsel te verstaan ​​sonder om skade te berokken.

Die opnames het 'n betowerende simfonie van vibrasies vasgevang wat deur die boom se takke weerklink en die Aarde binnedring. Tydens donderstorms word hierdie klanke versterk, wat 'n onheilspellende lae gedreun skep. Hierdie ontdekking werp lig op die onderlinge verbondenheid van Pando se uitgestrekte wortelstelsel, en ontrafel die raaisels van hierdie enigmatiese natuurwonder.

Nie net het hierdie betowerende opnames artistieke waarde nie, maar hulle hou ook ontsaglike wetenskaplike betekenis in. Hulle verskaf insigte in die gesondheid van Pando se omgewing, die toestand van plaaslike biodiversiteit, en dien as 'n basislyn vir die meting van omgewingsveranderinge oor tyd.

Die toekoms van Pando bly egter onseker. Die boom is tans in 'n toestand van agteruitgang, en menslike aktiwiteite soos die skoonmaak van habitat en die uitroei van roofdierspesies wat help om herbivoorbevolkings te beheer, hou 'n bedreiging in vir hierdie antieke wese en die hele ekosisteem wat dit ondersteun.

Soos wetenskaplikes en kunstenaars voortgaan om die geheime van Pando deur klank te verken, word dit van kardinale belang om hierdie buitengewone natuurwonder te beskerm en te bewaar terwyl dit nog floreer. Slegs deur begrip en bewaring kan ons verseker dat die verborge stemme van Pando nie vir altyd stilgemaak word nie.

Definisies:

– Pando: Die wêreld se grootste bekende enkele organisme, bestaande uit 'n woud van bewende espbome wat deur 'n enkele wortelstelsel verbind is.

– Hidrofoon: ’n Mikrofoon wat ontwerp is om onder water of in kontak met water gebruik te word om klankvibrasies op te vang.

– Populus tremuloides: Die wetenskaplike naam vir bewende esp, 'n soort espboom wat in Noord-Amerika voorkom.

Bronne:

– Wetenskapwaarskuwing: Ontbloot die geheime wêreld van die wêreld se grootste boom: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree