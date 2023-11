Baanbrekende slim asemhalingsbuis verbeter pasiëntmonitering en veiligheid

Endotrageale buise (ETT's) speel 'n kritieke rol in die versekering van die welstand van ernstig siek pasiënte of diegene onder narkose wat nie onafhanklik kan asemhaal nie. Hierdie buise, wat in die tragea geplaas word, is gekoppel aan 'n meganiese ventilator wat help om 'n oop lugweg vir asemhaling te handhaaf. Die handhawing van die korrekte manchetopblaasdruk is egter noodsaaklik vir die doeltreffende lewering van lug na die longe. Die Universiteit van Nottingham het 'n innoverende endotrageale buis genaamd iTraXS ontwikkel wat optiese veselsensors insluit om hierdie uitdaging aan te spreek en pasiëntmonitering te verbeter.

Die iTraXS slim asemhalingsbuis is toegerus met sensors wat verkeerde plasing van die ETT kan opspoor, 'n potensieel lewensgevaarlike fout. Hierdie tegnologiese integrasie bied talle voordele, nie net binne hospitaalomgewings nie, maar ook in pre-hospitaal scenario's. Dit skakel byvoorbeeld die behoefte uit vir tradisionele suurstofversadigingsmonitors wat aan 'n pasiënt se vinger geheg is, wat omslagtig kan wees in ambulanse en onakkurate lesings kan verskaf in gevalle van lae bloeddruk.

Die bekendstelling van gevorderde tegnologieë soos iTraXS verteenwoordig 'n beduidende vooruitgang in pasiëntmonitering en veiligheid. Die Universiteit van Nottingham se navorsingspan het erkenning en ondersteuning van die mediese gemeenskap ontvang, insluitend 'n toekenning van die Vereniging van Narkotiseurs van Groot-Brittanje en Ierland in 2018. Terwyl die span voorberei vir die eerste kliniese proef met iTraXS, poog hulle om die doeltreffendheid daarvan te evalueer in 40 volwasse pasiënte wat in die komende jaar chirurgie ondergaan.

Deur die kontakdruk van die ETT-manchet en die bloedvloei in die trageale voering presies te meet en te monitor, poog die iTraXS slim asemhalingsbuis om lugwegdrukbeserings te voorkom en die monitering van vitale tekens te verbeter. Hierdie innovasie het die potensiaal om pasiëntsorg te revolusioneer, en verskaf aan gesondheidswerkers belangrike inligting om die welstand van hul pasiënte te verseker.

Vrae:

V: Wat is 'n endotrageale buis?

A: 'n Endotrageale buis is 'n buis wat in die tragea geplaas word om 'n oop lugweg te handhaaf vir asemhaling in ernstig siek pasiënte of diegene wat onder narkose is.

V: Hoe verbeter die iTraXS slim asemhalingsbuis pasiëntmonitering?

A: Die iTraXS slim asemhalingsbuis bevat optiese veselsensors om verkeerde plasing van die endotrageale buis op te spoor en monitering van vitale tekens te verbeter.

V: Wat is die voordele van die iTraXS slim asemhalingsbuis?

A: Die iTraXS slim asemhalingsbuis elimineer die behoefte aan tradisionele suurstofversadigingmonitors en verbeter akkuraatheid in die monitering van pasiënte in voorhospitaal scenario's.

V: Wat is die betekenis van die Universiteit van Nottingham se navorsing?

A: Die Universiteit van Nottingham se navorsing het gelei tot die ontwikkeling van die iTraXS slim asemhalingsbuis, wat erkenning en ondersteuning binne die mediese gemeenskap ontvang het vir sy potensiaal om pasiëntveiligheid en monitering te verbeter.

V: Het die Universiteit van Nottingham planne vir kliniese proewe met iTraXS?

A: Ja, die navorsingspan by die Universiteit van Nottingham berei voor vir die eerste kliniese proef met iTraXS om die doeltreffendheid daarvan in volwasse pasiënte wat chirurgie ondergaan, te evalueer.