Astrofisikus ondersoek snorkelavonture in plaaslike seewaters

Astrofisikus Sara Ellison, bekend vir haar studies van die lug aan die Universiteit van Victoria, het haarself ewe gefassineer gevind deur die seelewe net onder die oppervlak van nabygeleë waters. Ellison, wat aanvanklik die geleentheid gemis het om die seelewe onder haar voete tydens strandwandelings te ontdek, het nou 'n passie vir snorkel ontwikkel. Op ’n onlangse snorkel naby Kitty-eiland in Oak Bay kon sy drie krities bedreigde sonneblom-seesterre gewaar.

In haar toewyding om die vreugde van snorkel te deel, het Ellison 'n gids geskryf genaamd "Snorkeling Adventures Around Vancouver Island and the Gulf Islands, the Ultimate Guide." Die gids, wat 214 bladsye strek, bevat Ellison se eie foto's en gedetailleerde aantekeninge oor elke snorkelreis, insluitend die spesies wat teëgekom word en hul liggings. Dit dek onderwerpe soos toerusting, veiligheid, seisoenale toestande en seelewe. Die gidsboek beklemtoon 51 liggings, kompleet met beskrywings, spesielyste, foto's, toeganklikheidinligting en wenke. Dit sluit ook 'n omvattende spesielys en indeks in.

Ellison se passie vir wetenskap het tydens haar kinderjare in Gloucester, Engeland, begin waar haar oupa haar deur boeke aan verskeie onderwerpe voorgestel het. Sy het 'n wetenskaplike opleiding gevolg, met aanvanklike drome om 'n ruimtevaarder te word, en het uiteindelik 'n PhD aan die Universiteit van Cambridge verwerf. Ellison en haar man, Jon Willis, 'n sterrekundige by UVic, het drie jaar as sterrekundiges in Chili gewerk voordat hulle in Victoria gevestig het. Hul seun deel hul liefde vir snorkel.

Ellison se eerste snorkelervaring het plaasgevind tydens 'n besoek aan die Rooi See in Egipte. Sy was onmiddellik geboei deur die helder kleure, oorvloedige seelewe en diversiteit. Terwyl sy aanvanklik net in warm water gesnorkel het, het sy later die skoonheid van kouewatersnorkel ontdek, veral tydens ontmoetings met moordwalvisse en reusagtige anemone.

Die COVID-19-pandemie het Ellison aangespoor om plaaslike snorkelplekke te verken en die beste toerusting te vind om die kouer water te trotseer. Sy moedig ander aan om te snorkel, aangesien dit minder toerusting en opleiding verg in vergelyking met skubaduik. Ellison beklemtoon die belangrikheid van 'n goeie duikpak vir gemak in koue waters. Die groeiende belangstelling in plaaslik snorkel is waargeneem deur Eric Keating, eienaar van Frank White's Scuba Shop, wat die biodiversiteit en mariene heiligdomme in die area uitlig.

As 'n astrofisikus wat 'n passievolle snorkelaar geword het, kombineer Ellison haar wetenskaplike agtergrond en liefde vir avontuur om die wonders wat net onder die oppervlak van die see lê, te verken.

