Privaat maatskappye en regerings wat jaag om maanwater- en ruimtehulpbronne te onttrek

’n Nuwe era van ruimteverkenning en diepruimtehandel is op die horison, aangesien private maatskappye en regerings missies aanpak om toeganklike natuurlike hulpbronne in die buitenste ruimte te vind en te ontgin.

In Augustus het Indië geskiedenis gemaak deur die eerste sagte landing naby die suidpool van die maan uit te voer. Hierdie laekoste-sending het die teenwoordigheid van water in maanregoliet bevestig, wat die opkomende paradigma van 'n wêreldwye hulpbronstormloop om maanwater te onttrek, beklemtoon.

Ruimtesonkrag is 'n toonaangewende opsie vir ontwikkeling, wat ontluikende ekonomieë soos Indië en die Verenigde Arabiese Emirate lok, saam met gevestigde ruimtemagte en private kommersiële firmas.

Die Verenigde State en China ontwikkel ook mededingende internasionale samewerking, onderskeidelik die Artemis-ooreenkomste en die Internasionale Maannavorsingstasie, om toegang tot ruimtehulpbronne te verkry en te ontwikkel.

Tegnologiese innovasie het maanmissies meer bekostigbaar gemaak, met dalende lanseringskoste en dalende ruimtetuigontwerpkoste wat die ekonomiese faktore is wat die kommersialisering van ruimte en die maanhulpbronstormloop aandryf.

SpaceX en Blue Origin is twee Amerikaanse maatskappye wat superswaarhef-lanseringsvoertuie ontwikkel wat tot 100 ton in 'n lae-aarde-baan kan plaas.

Maanvlugtige stowwe, soos water en regoliet, is die primêre ruimtehulpbronne. Water in die buitenste ruimte word as die "olie" van die sonnestelsel beskou, en die maan-suidpool bevat beduidende waterafsettings.

Om water uit die Maan te onttrek is makliker as om dit van die Aarde af te vervoer as gevolg van die Maan se laer swaartekrag, en dit kan in waterstof en suurstof verdeel word om vuurpylbrandstof te produseer.

Die vervaardiging van ruimtetuigbrandstof uit maanwater kan die wentelbaanekonomie verbeter, verdedigingsaktiwiteite in die Aarde se wentelbaan ondersteun en die weg baan vir menslike verkenning van die Maan en Mars.

Behalwe water, bevat regoliet op die Maan, Mars en asteroïdes materiaal wat gebruik kan word om habitatte, basisse en myne op planetêre oppervlaktes te bou, wat noodsaaklike hulpbronne vir toekomstige ruimtevaarders verskaf.

Onlangs het NASA se MOXIE-eksperiment op die Perseverance-rover suksesvol suurstof uit Mars se koolstofdioksiedatmosfeer vervaardig, wat die potensiaal vir produksie van ruimtehulpbronne demonstreer.

Deur ruimtehulpbronne te gebruik, kan toekomstige ontdekkingsreisigers "van die land lewe", wat die ekonomiese versperring van massa aansienlik verminder en maan- en Mars-nedersetting moontlik maak.

Boonop kan regoliet 'n bron wees van bruikbare metale en ander goedere wat na die aarde teruggestuur kan word, wat voldoen aan die groeiende vraag na metale in die skoon-energie-oorgang.

Soos pryse die hoogte inskiet en omgewings- en sosiale gevolge voortspruit uit tradisionele mynbou op Aarde, word vooruitgang in ruimtehulpbronontginning, soos diepsee-mynbou en asteroïedmynbou, as eksotiese alternatiewe ondersoek.

Bronne: 360info

Definisies:

– Maanregoliet: Die laag los, gefragmenteerde materiaal wat die soliede rots van die Maan se oppervlak bedek.

– Maanvlugtige stowwe: Stowwe wat kan verdamp of verdamp.

– Artemis-ooreenkomste: 'n Stel beginsels vir internasionale samewerking oor ruimteverkenning en -gebruik, gelei deur die Verenigde State.

– Internasionale Maannavorsingstasie: ’n Voorgestelde samewerkingsprojek tussen China en ander lande vir maanverkenning en gebruik van ruimtehulpbronne.

– MOXIE-eksperiment: ’n Eksperiment wat deur NASA uitgevoer is om die produksie van suurstof uit die Marsatmosfeer te demonstreer.

Bronne:

– [Bronartikel]