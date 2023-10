Kunsmatige intelligensie ontdek supernova sonder menslike ingryping

Kunsmatige intelligensie (KI) het 'n belangrike mylpaal in sterrekunde bereik. Vir die eerste keer het 'n nuwe KI-instrument genaamd Bright Transient Survey Bot (BTSbot) die ontdekking van 'n supernova sonder enige menslike ingryping opgespoor en bevestig. BTSbot, wat deur 'n internasionale span wetenskaplikes ontwikkel is, het masjienleeralgoritmes gebruik wat op meer as 1.4 miljoen beelde opgelei is om die hele sterontploffingsontdekkingsproses te outomatiseer.

Hierdie deurbraak skakel nie net menslike foute uit nie, maar verhoog ook die spoed waarteen supernovas geïdentifiseer kan word, dramaties. Deur mense uit die lus te verwyder, het navorsers meer tyd om waarnemings te ontleed en nuwe hipoteses te ontwikkel om kosmiese ontploffings te verduidelik.

BTSbot het die nuutontdekte supernova genaamd SN2023tyk opgespoor in data van die Zwicky Transient Facility (ZTF), 'n robotkamera in Kalifornië wat die naghemel elke twee dae skandeer. Binne net twee dae nadat die kosmiese ontploffing afgebeeld is, het BTSbot die supernova gevind en sy ontdekking en klassifikasie as 'n Tipe Ia supernova bevestig deur kommunikasie met ander robotinstrumente. Die outomatiese verslag is kort daarna in die openbaar gedeel.

Hierdie geoutomatiseerde proses is 'n aansienlike vooruitgang in vergelyking met tradisionele metodes, wat staatmaak op sterrekundiges wat groot volumes data van robotteeleskope visueel inspekteer. Outomatiese sagteware bied 'n lys van kandidaat-ontploffings aan mense, wat tyd spandeer om hulle spektroskopies te verifieer en waar te neem om te bepaal of hulle wel supernovas is.

Die vermoë van KI om die naghemel doeltreffender en doeltreffender te skandeer, het die potensiaal om baie nuwe supernovas te ontdek. Deur die ontdekkingsproses te outomatiseer, kan sterrekundiges fokus op die interpretasie van die data en die verkryging van waardevolle insigte in die evolusie van sterre en sterrestelsels.

Oor die algemeen demonstreer hierdie prestasie die krag van KI op die gebied van sterrekunde, wat wetenskaplikes in staat stel om die grense van ons begrip van die heelal te verskuif.

