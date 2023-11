Sterrekundiges vra vir die hernoeming van naaste naburige sterrestelsels

’n Koalisie van sterrekundiges beywer hom vir die hernoeming van twee van die Melkweg se naaste naburige sterrestelsels, die Groot Magellaanse Wolk en Klein Magellaanse Wolk. Onder leiding van dr. Mia de los Reyes, 'n assistent-professor in sterrekunde aan Amherst College, voer die sterrekundiges aan dat die huidige name onvanpas is weens die gewelddadige en kolonialistiese nalatenskap van die Portugese ontdekkingsreisiger Ferdinand Magellan, na wie hulle vernoem is.

Volgens dr. de los Reyes was Magellan nie 'n sterrekundige nie en het hy nie die sterrestelsels ontdek nie. Inheemse volke het name en legendes gehad vir hierdie stelsels wat Magellan duisende jare voor is. Die wetenskaplike beklemtoon dat astronomiese voorwerpe nie vernoem moet word na individue wat met gewelddadige kolonialisme geassosieer word nie. In plaas daarvan stel die sterrekundiges voor om alternatiewe name te gebruik wat die kulturele erfenis respekteer van die inheemse mense wat hierdie sterrestelsels oorspronklik genoem het.

Die hernoemveldtog het steun gekry van talle sterrekundiges, wat saamstem dat Magellan se naam nie geheg moet word aan die sterrestelsels wat hy nie ontdek het nie. Die voorstel staar egter ook kritiek van 'n vokale minderheid van die algemene publiek in die gesig. Die sterrekundiges hoop om hul saak aan die Internasionale Astronomiese Unie te stel en 'n stemming oor die naamsverandering te hou.

Terwyl alternatiewe name soos "Meridional" en "Milky" voorgestel is, poog die sterrekundiges om 'n oplossing te vind wat die gewilde akroniem LMC en SMC behou. Deur die hernoeming van hierdie sterrestelsels te soek, daag sterrekundiges tradisionele praktyke uit om individue te vereer, ongeag hul kontroversiële nalatenskap. Soos met onlangse pogings om geografiese liggings, militêre installasies en voëlspesies te hernoem, weerspieël hierdie veldtog 'n groter samelewingsverskuiwing na 'n meer inklusiewe en reflektiewe benadering tot naamgewing en eerbewys.

Vrae:

V: Waarom vra sterrekundiges vir die hernoeming van die Magellaanse Wolke?

A: Sterrekundiges glo dat die huidige name van die Groot Magellaanse Wolk en Klein Magellaanse Wolk, vernoem na Ferdinand Magellan, onvanpas is weens sy gewelddadige kolonialistiese nalatenskap en die feit dat hy nie die sterrestelsels ontdek het nie.

V: Watter alternatiewe name is vir die sterrestelsels voorgestel?

A: Sommige alternatiewe name wat voorgestel word, sluit in "Meridional" en "Milky."

V: Wie ondersteun die hernoemingsveldtog?

A: Ongeveer 50 sterrekundiges het reeds by die veldtog aangemeld, en 'n bykomende 50 het belangstelling daarin uitgespreek.

V: Wat is die doel van die veldtog?

A: Die sterrekundiges beoog om hul voorstel aan die Internasionale Astronomiese Unie voor te lê en 'n stemming oor die naamsverandering te hou.

V: Hoekom is hernoem belangrik?

A: Die hernoeming van hierdie sterrestelsels weerspieël 'n breër samelewingsverskuiwing in die rigting van die eer van individue op grond van hul prestasies en waardes, terwyl bewus is van hul kontroversiële nalatenskap.