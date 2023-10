Jellievisse kan uit ervaring leer ten spyte van 'n gebrek aan sentrale brein

By

'n Onlangse studie gepubliseer in Current Biology het die konvensionele oortuiging dat gevorderde leer 'n gesentraliseerde brein vereis, uitgedaag. Navorsers by Caltech het Karibiese boksjellievisse opgelei om te leer hoe om hindernisse op te spoor en te vermy, wat lig werp op die evolusionêre wortels van leer en geheue.

Karibiese boksjellievisse is klein wesens met 'n komplekse visuele stelsel wat 24 oë insluit. Hulle maak staat op hul visie om deur troebel waters te navigeer en onderwater hindernisse, soos boomwortels, te vermy. Die navorsers het ontdek dat hierdie oënskynlik eenvoudige jellies die vermoë het om nuwe vaardighede deur assosiatiewe leer aan te leer.

Om die eksperiment uit te voer, het die wetenskaplikes 'n ronde tenk opgerig wat met grys en wit strepe versier is om die jellies se natuurlike habitat na te boots. Grys ​​strepe het veraf mangrove-wortels voorgestel. Hulle het die jellievisse vir 7.5 minute waargeneem en hul gedrag opgemerk. Aanvanklik het die jellievis naby die vermeende ver strepe geswem en gereeld daarteen gestamp. Deur die hele eksperiment het hulle egter geleer om hul afstand van die strepe af te vergroot, hul suksesvolle spilpunte vervierdubbel om botsings te vermy, en kontak met die tenkwande met die helfte verminder.

Hierdie bevindinge dui daarop dat jellievisse uit ervaring kan leer deur visuele en meganiese stimuli. Dit daag die idee uit dat gevorderde leervermoëns 'n sentrale brein vereis. In plaas daarvan beklemtoon dit die potensiaal vir verskillende organismes om leer- en geheuevermoëns te ontwikkel deur alternatiewe meganismes te gebruik. Deur te verstaan ​​hoe jellievisse leer en aanpas, hoop navorsers om insigte te kry in die evolusie en diversiteit van leerprosesse in die diereryk.

Oor die algemeen toon hierdie studie die merkwaardige vermoë van skynbaar eenvoudige organismes soos jellievisse om nuwe vaardighede aan te leer en hul gedrag aan te pas op grond van vorige ervarings. Dit brei ons begrip van leer- en geheuemeganismes in die diereryk uit, wat verdere navorsing oor die evolusionêre oorsprong van kognitiewe vermoëns aanvuur.

Definisies:

– Assosiatiewe leer: 'n proses waarin organismes geestelike verbindings tussen sensoriese stimuli en gedrag vorm.

– Current Biology: 'n wetenskaplike tydskrif wat navorsingsartikels in verskeie areas van biologie publiseer.

Bronne:

– Huidige Biologie: https://www.cell.com/current-biology/home