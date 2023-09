Neem die asblik uit: Aeolus-satelliet duik aarde toe in beheerde herbetreding

Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) het 'n nuwe animasie vrygestel wat die laaste oomblikke van die Aeolus-ruimtetuig vertoon terwyl dit sy beheerde herbetreding in die aarde se atmosfeer gemaak het. Die animasie, geskep met die laaste agt beelde wat deur die satelliet geneem is, wys hoe die ruimtetuig in 'n vurige ondergang tuimel en opbrand. Hierdie beelde is vasgevang deur die Tracking and Imaging Radar (TIRA), 'n ruimtewaarnemingsradar in Duitsland.

Aeolus wentel al vyf jaar om die aarde en het die planeet se winde op 'n globale skaal gemeet. Die satelliet was egter besig om sonder brandstof te raak en is deur swaartekrag en atmosferiese weerstand afgetrek. In 'n unieke poging om die groeiende kwessie van ruimterommel te bekamp, ​​het ESA 'n geassisteerde herbetreding vir die satelliet geïmplementeer.

Die herbetreding het 'n reeks maneuvers behels wat Aeolus se wentelbaan van ongeveer 199 myl tot net 75 myl bo die aarde verlaag het. Om 2:40 ET het die satelliet 'n vuurbal geword wat deur die aarde se atmosfeer geval het. ESA se Space Debris Office het sy finale afkoms dopgehou.

Die beheerde herbetreding van Aeolus demonstreer volhoubare ruimtevlug en verantwoordelike bedrywighede. Die sendingspan het so lank as moontlik by die satelliet gebly, die terugkeer daarvan gelei en verantwoordelike wegdoening verseker. Soos Tommaso Parrinello, Aeolus-sendingbestuurder, gesê het, "hierdie beelde is ons finale afskeid van die sending wat ons almal mis, maar wie se nalatenskap voortleef."

Hierdie beheerde herbetreding van 'n ruimtetuig is 'n belangrike stap in die rigting van die versagting van ruimterommel en om die langtermyn volhoubaarheid van ruimteaktiwiteite te verseker.

Bron: ESA (Europese Ruimte-agentskap)