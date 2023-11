'n Deurbraak in Antimikrobiese Weerstandstoetsing: Vinnige en akkurate evaluering binne 'n uur

Antimikrobiese weerstand (AMR) is 'n wêreldwye gesondheidskrisis, wat elke jaar 1.3 miljoen sterftes veroorsaak. Om hierdie kwessie te bekamp, ​​het navorsers aan die Singapoer Universiteit van Tegnologie en Ontwerp (SUTD) 'n baanbrekende mikrofluïdiese toestel ontwikkel wat die vatbaarheid van mikrobes vir antibiotika binne 'n uur vinnig en akkuraat kan evalueer.

Tradisionele metodes om AMR te evalueer is stadig en neem meer as 20 uur om resultate te verkry. Hierdie vertraging kan lei tot die onvanpaste gebruik van antibiotika, wat die ontwikkeling van weerstand verder aanwakker. Die nuwe mikrofluïdiese platform pak hierdie probleem aan deur 'n vinnige en akkurate antimikrobiese vatbaarheidstoets (AST) metode te verskaf.

Die toestel werk deur die bakteriese membraanpermeabiliteit te meet na blootstelling aan antibiotika. Hierdie verandering in deurlaatbaarheid vind plaas so gou as 30 minute na blootstelling aan antibiotika, wat die behoefte aan langtermyn bakteriële kultuur uitskakel. Deur die kultuurstap te verwyder, verminder die platform die omkeertyd vir resultate aansienlik met ongeveer 20 uur.

Nie net bied die mikrofluïdiese platform vinnige resultate nie, maar dit bied ook ten volle outomatiese hantering van bakteriese oplossings, wat menslike foute verminder en die betroubaarheid van AST-resultate verhoog.

FAQ

Wat is antimikrobiese weerstand?

Antimikrobiese weerstand (AMR) verwys na die vermoë van mikroörganismes, soos bakterieë en swamme, om weerstand te ontwikkel teen die middels wat ontwerp is om hulle dood te maak. Hierdie weerstand maak infeksies moeiliker om te behandel en verhoog die risiko van siekteverspreiding.

Waarom is AMR 'n wêreldwye gesondheidskrisis?

AMR lei tot 'n geraamde 1.3 miljoen sterftes wêreldwyd elke jaar. Namate mikrobes weerstandbiedend word teen bestaande antibiotika, word dit al hoe meer uitdagend om infeksies doeltreffend te behandel. Dit hou 'n beduidende bedreiging vir openbare gesondheid in, aangesien algemene infeksies onbehandelbaar kan word.

Hoe werk die mikrofluïdiese toestel?

Die mikrofluïdiese toestel meet die bakteriese membraanpermeabiliteit na blootstelling aan antibiotika. Deur veranderinge in deurlaatbaarheid op te spoor, kan dit bepaal of 'n mikrobe vatbaar of bestand is teen spesifieke antibiotika. Die toestel lewer resultate binne 'n uur, wat die behoefte aan langtermyn bakteriële kultuur uitskakel.

Wat is die voordele van die mikrofluïdiese platform?

Die mikrofluïdiese platform bied verskeie voordele. Dit lewer vinnige resultate, wat die omkeertyd met ongeveer 20 uur verminder in vergelyking met tradisionele kultuurgebaseerde metodes. Die platform maak ook ten volle outomatiese hantering van bakteriese oplossings moontlik, wat menslike foute verminder en resultaatbetroubaarheid verhoog.

Wat is die implikasies van hierdie deurbraak?

Die ontwikkeling van hierdie mikrofluïdiese platform is 'n belangrike stap in die bekamping van antimikrobiese weerstand. Met 'n vinnige en akkurate metode om die doeltreffendheid van antibiotika teen spesifieke mikrobes te toets, kan gesondheidswerkers beter ingeligte behandelingsbesluite neem, die misbruik en oorbenutting van antibiotika verminder en die bedreiging van AMR versag.

Bronne:

Tydskrif: Klein

Singapoer Universiteit van Tegnologie en Ontwerp