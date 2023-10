Kan sonpanele naby ander sterre werk?

Sonpaneeltegnologie het die afgelope jare aansienlike vordering gemaak en is nou die vinnigste groeiende hernubare kragbron. Sonpanele, wat aanvanklik vir gebruik in die ruimte ontwikkel is, het 'n betroubare bron van energie vir satelliete en ruimtetuie met bemanning geword as gevolg van hul vermoë om elektriese spanning deur die foto-elektriese effek op te wek.

Die foto-elektriese effek is die eerste keer in die 1800's ontdek toe wetenskaplikes opgemerk het dat gelaaide metaalplanete elektrone uitstraal wanneer hulle aan ultravioletlig blootgestel word. Uit hierdie ontdekking is vasgestel dat lig bestaan ​​uit kwantumdeeltjies wat fotone genoem word. Terwyl daar vroeë eksperimente was wat die foto-elektriese effek gebruik het om elektriese krag op te wek, is die eerste ware sonselle eers in die middel van die 1900's ontwikkel.

Navorsing het sedertdien gefokus op die verbetering van sonseltegnologie om dit ligter, goedkoper en doeltreffender te maak. Moderne sonpanele kan nie net ultraviolet lig inspan nie, maar ook sigbare en infrarooi lig. Bestaande ontwerpe is egter geoptimaliseer vir die benutting van die lig wat deur die Son uitgestraal word, wat hoofsaaklik binne die groen reeks val en aansienlike hoeveelhede ultravioletlig insluit.

Die uitdaging ontstaan ​​wanneer die gebruik van sonpanele naby ander sterre oorweeg word, veral rooidwergsterre soos dié wat in die Proxima Centauri-stelsel voorkom. Rooi dwergsterre het 'n hoogtepunt helderheid in die rooi of infrarooi spektrum en straal minimale ultraviolet lig uit. Om nabygeleë planetêre stelsels soos Proxima Centauri te verken, sal sonpanele nodig wees wat rooidwergsterlig kan benut.

’n Onlangse studie in Scientific Reports ondersoek die doeltreffendheid van sonpanele onder verskillende sterspektra, en vergelyk die Son met Proxima Centauri. Die studie fokus op organiese fotovoltaïese (OPV's), 'n liggewig en buigsame tegnologie wat geskik is vir toepassing op groot sonseile wat in interstellêre sondes gebruik word.

Anders as meer gevestigde silikon-gebaseerde sonselle, kan OPV's op verskillende golflengtes ingestel word. Die doeltreffendheid van 'n sonsel hang af van sy bandgaping, wat verwys na die energie wat benodig word vir elektrone om van die valensband na die geleidingsband te spring. Deur die bandgaping aan te pas deur verskeie organiese materiale te gebruik, kan sonpanele geoptimaliseer word om die meeste energie van spesifieke ligbronne op te vang.

Die studie het bevind dat terwyl 'n breër bandgaping ideaal is vir sonlig, sonselle met 'n nou bandgaping meer doeltreffend sal wees om Proxima Centauri se lig te benut. Byvoorbeeld, 'n wye band gaping sonsel het 'n teoretiese doeltreffendheid van 18.9% vir sonlig, maar slegs 0.9% vir Proxima Centauri. Daarteenoor behaal 'n smalbandgapingmodel 'n teoretiese doeltreffendheid van 12.6% vir Proxima Centauri.

Terwyl sonpanele elektrisiteit van rooi dwergsterre kan opwek, is daar 'n groot nadeel. Rooi dwergsterre produseer aansienlik minder lig as die Son, wat beteken dat individuele sonselle nie soveel energie sal opwek nie. Om vir die laer ligvlakke te vergoed, sal interstellêre sonpanele baie groter moet wees, wat lei tot verhoogde gewig en koste.

Verdere navorsing oor materiale kan meer doeltreffende metodes oplewer om elektrisiteit uit lig op te wek, wat moontlik die uitdagings oorkom wat verband hou met die gebruik van sonpanele naby ander sterre.

Bron:

Schopp, Nora, et al. "Interstellêre fotovoltaïese." Wetenskaplike verslae 13.1 (2023): 16114.