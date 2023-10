Die raaisel van genetiese oordragte in wilde plante kan leidrade vir geneties gemodifiseerde gewasse inhou

Wetenskaplikes is lankal verbaas oor hoe genetiese oordragte natuurlik in wilde plante plaasvind, soortgelyk aan die prosesse betrokke by geneties gemodifiseerde (GM) gewasse. ’n Onlangse studie het ten doel om lig op hierdie raaisel te werp. Die konvensionele "boom van die lewe"-metafoor, wat die evolusionêre verhoudings tussen organismes uitbeeld, word nou uitgedaag. Sommige spesies ontwikkel nie onafhanklik nie, maar het eerder verbindings tussen takke, wat eerder na 'n verstrengelde web as 'n boom lyk. Dit is veral waar vir bakterieë, waar genetiese inligting tussen takke beweeg, wat kruisverbindings veroorsaak.

Horisontale geenoordrag (HGT) is die proses waardeur genetiese materiaal, soos gene, tussen organismes gedeel word buite tradisionele ouer-tot-nageslag voortplanting. HGT fasiliteer die vinnige verspreiding van eienskappe, soos antibiotika weerstandigheid in bakterieë. Aanvanklik het wetenskaplikes geglo dat hierdie verskynsel tot mikrobes beperk is, maar dit is sedertdien in 'n wye reeks plante, diere en swamme waargeneem.

Grasse, insluitend gewasse soos rys, koring en mielies, is van die belangrikste plantgroepe. Daar is gevind dat horisontale geenoordrag plaasvind tussen grasspesies, beide wild en gekweek. Terwyl die genetiese oordragte geïdentifiseer kan word deur hul afdrukke in die genome, het die spesifieke meganisme en frekwensie van hierdie oordragte onbekend gebly.

Die onlangse studie het gefokus op Alloteropsis semialata, 'n tropiese grasspesie, om die frekwensie van geenoordragte te skat. Deur opeenvolging van verskeie genome en die evolusionêre geskiedenis van elke geen te ontleed, het die navorsers ontdek dat 'n vreemde geen ongeveer elke 35,000 XNUMX jaar in die spesie ingewerk is. Dit is egter waarskynlik 'n onderskatting, aangesien baie oorgedra gene sonder voordele verlore gaan en nie maklik opgespoor word nie.

Die gene wat van oordragte behou word, is geneig om aan ontvangers evolusionêre voordele te bied, soos siekteweerstand, stresverdraagsaamheid en verhoogde energieproduksie. Hierdie gene is moontlik oor miljoene jare in die skenkerspesie se genome geoptimaliseer, en horisontale geenoordrag laat die ontvanger voordeel trek sonder 'n lang verfyningsproses.

Die studie dui daarop dat horisontale geenoordrag meer gereeld plaasvind as wat voorheen gedink is. Dit laat vrae ontstaan ​​oor hoe gene tussen ver-verwante spesies beweeg. Die navorsers stel 'n meganisme genaamd reproduktiewe kontaminasie voor, wat lyk soos sommige metodes wat gebruik word om GM-gewasse te ontwikkel. Verdere eksperimente sal uitgevoer word om hierdie hipotese te toets en moontlik waardevolle insigte te verskaf in die natuurlike prosesse wat genetiese oordragte onderlê.

Ten slotte kan die begrip van genetiese oordragte in wilde plante beduidende implikasies inhou vir die studie van geneties gemodifiseerde gewasse. Dit bied dalk 'n nuwe perspektief op die ooreenkomste tussen natuurlike prosesse en GM-tegnologie. Verdere navorsing is nodig om die meganismes te ontrafel en die impak van hierdie oordragte op plantevolusie en -aanpassing te verken.

