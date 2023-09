Wilde Asiatiese olifante demonstreer merkwaardige probleemoplossingsvermoëns

’n Onlangse studie wat in die joernaal Animal Behavior gepubliseer is, werp lig op die probleemoplossingsvermoëns van individuele wilde Asiatiese olifante. Navorsers het 'n ses maande lange studie by die Salakpra Wildlife Sanctuary in Thailand gedoen, met bewegingsgeaktiveerde kameras om 77 olifante waar te neem terwyl hulle met legkaartbokse omgaan om toegang tot kos te kry.

Die legkaartbokse het drie verskillend gekonfigureerde kompartemente gehad wat hoogs aromatiese jackfruit bevat. Afhangende van die kompartement, moes die olifante 'n ketting trek, 'n deur stoot of die deur oopskuif om toegang tot die kos te kry. Die olifante moes onafhanklik by die legkaartbokse betrokke raak om uit te vind hoe om elke kompartement oop te maak.

Die resultate het aan die lig gebring dat nie alle olifante die legkaartbokse genader het nie, maar dié wat dit wel het, het verskillende vlakke van innovasie getoon. Olifante wat meer gereeld en aanhoudend met die legkaartbokse omgegaan het, was meer suksesvol om kos uit al drie verskillend gekonfigureerde kompartemente te haal. Uit die olifante wat deelgeneem het, het sommige een of twee kompartementtipes opgelos, terwyl vyf olifante uitsonderlike probleemoplossingsvaardighede getoon het deur al drie tipes op te los.

Hoofskrywer Sarah Jacobson, 'n sielkunde-doktorale kandidaat wat dierekognisie bestudeer, beklemtoon die belangrikheid van hierdie navorsing en sê dat begrip van hoe diere dink en innoveer kan bydra tot hul oorlewing in omgewings wat deur menslike aktiwiteite ontwrig word.

Die studie se hoofnavorser, dr. Joshua Plotnik, beklemtoon verder die relevansie van die bestudering van innovasie en probleemoplossing by olifante vir bewaringsbestuur en mens-olifant-konflikversagting. Aangesien konflik tussen mense en olifante toeneem as gevolg van habitatverlies en indringing, is dit noodsaaklik om die kognitiewe buigsaamheid van wilde olifante te ondersoek.

Hierdie studie verskaf waardevolle insigte oor die intelligensie van wilde Asiatiese olifante en hul vermoë om by nuwe situasies aan te pas. Deur hul probleemoplossingsvaardighede te verstaan, kan wetenskaplikes en natuurbewaarders strategieë ontwikkel om mens-olifant-konflik te versag en die naasbestaan ​​van mense en hierdie merkwaardige diere te bevorder.

