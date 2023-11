Verdwaalde gereedskapsak van Internasionale Ruimtestasie sigbaar in die lug van die Verenigde Koninkryk

As jy Dinsdagaand na die naghemel in die Verenigde Koninkryk kyk, sal jy dalk net 'n fassinerende gesig sien—'n verdwaalde gereedskapsak wat per ongeluk deur NASA-ruimtevaarders tydens instandhoudingswerk aan die Internasionale Ruimtestasie laat val is. Alhoewel dit dalk soos 'n klein en onbeduidende voorwerp klink, sal hierdie gereedskapsak so helder skyn dat dit met 'n verkyker of 'n teleskoop waargeneem kan word.

Die gereedskapkis-ongeluk het vroeër hierdie maand plaasgevind toe ruimtevaarders Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara belangrike instandhoudingstake by die ISS verrig het. Die gereedskapsak wentel net voor die ruimtestasie en beweeg teen 'n spoed van ongeveer 17,000 XNUMX mph. Alhoewel dit uiteindelik binne die volgende paar maande weer die Aarde se atmosfeer sal binnegaan, is dit tans sigbaar vanaf die VK weens sy helderheid.

Astrofisikus professor Albert Zijlstra van die Universiteit van Manchester het 'n paar wenke vir nuuskieriges gedeel. As die weersomstandighede geskik is en die lug helder is, moet dit moontlik wees om die gereedskapsak met behulp van 'n verkyker raak te sien. Dit sal voorkom as 'n dowwe kol wat vinniger as 'n vliegtuig beweeg en van wes na oos beweeg. Die ideale kyktyd is ongeveer 6.45:XNUMX, en die sak sal vir ongeveer twee minute sigbaar wees.

Benewens die gereedskapsak, sal toeskouers ook 'n paar minute later die geleentheid kry om die volle ruimtestasie te sien. Die gereedskapsak, heeltemal wit van kleur, sal na verwagting binne vier tot vyf maande in die aarde se atmosfeer afbrand.

Al lyk dit dalk uitdagend om 'n voorwerp soos 'n gereedskapsak raak te sien, verseker kenners by EarthSky ons dat dit met 'n verkyker gedoen kan word. Hulle beskryf dit as verbasend helder, wat net onder die drumpel van sigbaarheid met die blote oog sweef, teen ongeveer magnitude +6.

So, hou jou oë op die lug en jou verkyker gereed. Jy kan dalk net 'n blik op hierdie rondloper-gereedskapsak van die Internasionale Ruimtestasie kry terwyl dit deur die naghemel vaar.

Algemene vrae

