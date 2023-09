Asteroïdes: vernietigers en skeppers van lewe op aarde?

Wetenskaplikes ondersoek aktief maniere om die aarde teen 'n potensieel katastrofiese asteroïde-impak te beskerm. ’n Onlangse studie dui egter daarop dat ’n massiewe asteroïde-impak in die verlede dalk ’n deurslaggewende rol gespeel het om lewe op ons planeet te begin. Die studie, uitgevoer deur Nicholas Wogan, 'n astrobioloog aan die Universiteit van Washington, ondersoek die moontlikheid dat 'n reuse-ruimterots die aarde se atmosfeer deurmekaar gemeng het, wat die nodige toestande geskep het vir chemiese reaksies wat uiteindelik tot die ontstaan ​​van lewe gelei het.

Volgens die studie kon massiewe impakte van asteroïdes hoë konsentrasies waterstofsianied, 'n noodsaaklike verbinding vir lewe, in die aarde se oppervlakomgewings ingebring het. Hierdie hipotese bied 'n oplossing vir die raaisel van hoe die aarde se atmosfeer oorgeskakel het van steriel na bevorderlik vir biologie.

Terwyl wetenskaplikes vulkane beskou het as 'n moontlike bron van metaan wat die evolusie van lewe vergemaklik het, dui chemiese ontleding van antieke gesteentes daarop dat asteroïdes moontlik verantwoordelik was vir die inspuiting van die nodige metaan in die lug. 'n Ysterryke asteroïde kon met 'n impak-verdampte oseaan gereageer het, wat 'n atmosfeer ryk aan water, waterstof en koolstof tot gevolg gehad het. Met verloop van tyd, soos die atmosfeer afgekoel het, het metaan in die oseane gereën en prebiotiese molekules soos waterstofsianied gegenereer.

Alhoewel die hipotese van asteroïde-gesteunde chemie dwingend is, is dit egter belangrik om te erken dat dit nog nie 'n bewese feit is nie. Verdere begrip van die organiese chemie wat tot die ontstaan ​​van lewe gelei het, is nodig om hierdie teorie te bevestig.

In die algemeen beklemtoon die studie die paradoksale verhouding tussen asteroïdes en lewe op aarde. Hierdie hemelliggame wat moontlik massavernietiging kan veroorsaak, was dalk ook van kritieke belang in die ontwikkeling van lewe soos ons dit ken. Die navorsing beklemtoon die noodsaaklikheid om toekomstige groot asteroïde-impakte te voorkom, terwyl die onsekere balans erken wat lewe toegelaat het om op ons planeet te ontstaan ​​en te floreer.

Bronne:

– Studie van Nicholas Wogan, Universiteit van Washington

– Onderhoud met Nicholas Wogan in The Daily Beast