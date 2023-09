Navorsers skep sintetiese spesies sonder biochemie en neem evolusionêre beginsels waar

Navorsers by Harvard het 'n manier ontdek om sintetiese lewende stelsels te skep wat nie op biochemie staatmaak nie, wat die moontlikheid oopmaak van lewensvorme op ander planete wat moontlik uit 'n ander tipe chemie ontwikkel het. Die span, gelei deur Juan Pérez-Mercader, het nie-biochemiese stelsels bestudeer wat in staat is om die noodsaaklike eienskappe van alle natuurlike lewende stelsels te vertoon. Hul jongste studie, gepubliseer in Cell Reports Physical Science, toon dat hierdie sintetiese stelsels volgens Darwinistiese evolusionêre beginsels werk.

Die navorsers het voorheen koolstofchemie-gebaseerde stelsels ontwikkel wat protoselle genoem word, wat die gedrag van biochemiese selle naboots. Hierdie protoselle bestaan ​​uit self-samestellende polimeer vesikels en maak nie staat op enige biologie-verwante chemikalieë nie. In hierdie studie het die span twee spesies protoselle geskep en hul kompetisie vir oorlewing in 'n verligte omgewing waargeneem.

Een van die sintetiese spesies het die voordeel van ligsensitiwiteit gehad, terwyl die ander nie. Deur hul waarnemings het die navorsers gevind dat die ligsensitiewe spesie kon uithou terwyl die ander spesies nie oorleef het nie. Dit demonstreer die beginsel van mededingende uitsluiting, waar die spesie met die grootste mededingende voordeel ander spesies om hulpbronne uitkompeteer.

Hierdie bevindinge daag die idee uit dat biochemie noodsaaklik is vir die stryd om die lewe. Pérez-Mercader stel voor dat nie-biochemiese koolstofchemie kan lei tot die uitsterwing van minder "fikse" protoselspesies. Dit laat die vraag ontstaan ​​of daar chemieë buite die aarde is wat in staat is om die fundamentele eienskappe van lewe te implementeer.

Pérez-Mercader glo dat, onder die regte omstandighede, materiale op 'n planetêre oppervlak chemies kan reageer, self-organiseer en die gedrag vertoon wat in hierdie eksperiment waargeneem is. Hy beklemtoon die behoefte aan openheid vir die moontlikheid van ander vorme van lewe in die heelal wat dalk nie soos lewe soos ons dit ken lyk nie.

Hierdie studie open nuwe moontlikhede om die oorsprong van lewe te verstaan ​​en ondersteun die idee dat lewe kan bestaan ​​in vorme wat hemelsbreed verskil van dit waarmee ons op Aarde vertroud is.

