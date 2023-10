NASA sal vuurpyle loods om atmosferiese veranderinge tydens sonsverduistering te bestudeer

By

NASA berei voor om drie vuurpyle in die maan se skaduwee te lanseer tydens 'n komende sonsverduistering om versteurings in die Aarde se atmosfeer te bestudeer. Die verduistering, wat 'n ringvormige sonsverduistering vir 'n spesifieke pad in die Suidwes van die VSA en 'n gedeeltelike sonsverduistering vir die hele Amerikas sal wees, sal 'n aansienlike afname in sonlig tot gevolg hê.

Op die hoogtepunt van die gebeurtenis sal ongeveer 90% van die son deur die maan geblokkeer word. NASA beoog om die uitwerking van hierdie verskynsel op die aarde se boonste atmosfeer te meet. Om data oor die atmosfeer, elektrondigtheid en temperatuur in te samel, sal die ruimte-agentskap drie klinkende vuurpyle vanaf White Sands Missile Range in New Mexico lanseer, net buite die pad van die verduistering se "vuurring."

Die vuurpyle, wat voor, tydens en na die hoogtepunt van die verduistering gelanseer word, sal tot ongeveer 50 myl in die ionosfeer opstyg, waar die lug elektries word. In hierdie streek vind fluktuasies in temperatuur en digtheid plaas met die beweging van ione en elektrone tydens sonsopkoms en sonsondergang. Wetenskaplikes verwag dat golwe tydens die verduistering deur die ionosfeer sal voortplant. Hierdie sending sal die eerste wees om gelyktydige metings vanaf verskillende plekke binne hierdie gespesialiseerde laag van die Aarde se atmosfeer tydens 'n sonsverduistering te versamel.

Onder leiding van Aroh Barjatya van Embry-Riddle Aeronautical University, staan ​​die projek bekend as Atmosferiese Perturbations rondom die Eclipse Pat. Barjatya vergelyk die ionosfeer met 'n dam met sagte rimpelings, en sê dat die verduistering optree soos 'n motorboot wat skielik deur die water breek. Die boot skep 'n spoelwater wat veroorsaak dat die watervlak vir 'n oomblik styg soos dit terugvloei.

Elke vuurpyl sal klein wetenskaplike instrumente ontplooi om veranderinge in elektriese en magnetiese velde, digtheid en temperatuur te meet. Vuurpyle word as ideaal beskou om die vertikale dimensie op klein ruimtelike skale te bestudeer, aangesien hulle presies gelanseer kan word en hoogtes verken wat ontoeganklik is vir satelliete.

Die ringvormige sonsverduistering sal sigbaar wees langs 'n pad wat oor Oregon, noordelike Kalifornië, Nevada, suidwestelike Idaho, Utah, noordoostelike Arizona, suidweste van Colorado, New Mexico en Texas strek. Nadat hy die VSA verlaat het, sal die pad deur Mexiko se Yucatan-skiereiland, sowel as Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia en Brasilië, deurkruis. Terwyl slegs diegene binne die pad die "ring van vuur" sal sien, wat 'n gloeiende ring om die nuwemaan is, sal mense regdeur Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika 'n gedeeltelike sonsverduistering ervaar.

