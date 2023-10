NASA oorweeg besnoeiings in befondsing vir Hubble- en Chandra-ruimteteleskope

NASA staar potensiële besnoeiings in sy astrofisika-afdeling in die gesig, wat twee groot ruimteteleskoopprogramme kan beïnvloed, volgens 'n onlangse verslag. Die Hubble-ruimteteleskoop en die Chandra X-Ray-sterrewag, wat beduidende bydraes tot ons begrip van die heelal gelewer het, kan vermindering in befondsing sien.

Tydens 'n aanbieding aan die Amerikaanse Nasionale Akademies vir Wetenskappe, Ingenieurswese en Geneeskunde se komitee oor sterrekunde en astrofisika, het Mark Clampin, die direkteur van NASA se astrofisika-afdeling, aan die lig gebring dat begrotingsbeperkings "ongespesifiseerde" vermindering in befondsing vir hierdie teleskope kan vereis. Dit is in 'n poging om hulpbronne aan nuwe programme by NASA toe te wys, aangesien die agentskap verwag dat begrotingsvlakke vir die boekjaar 2024 dieselfde sal bly as die vorige jaar.

Die astrofisika-afdeling het byna $1.56 miljard vir die volgende boekjaar aangevra, maar Clampin het erken dat dit onwaarskynlik is om volle befondsing te bekom. In die geval van aansienlike begrotingsbesnoeiings, sal hul prioriteit wees om befondsing vir sendings in uitgebreide bedrywighede te verminder, wat die Hubble- en Chandra-teleskope insluit.

Hubble, in samewerking met NASA se James Webb-ruimteteleskoop, is 'n deurslaggewende hulpmiddel vir wetenskaplike navorsing en verkenning. Chandra, aan die ander kant, is in 1999 bekendgestel en het nog nie diensopdragte soos Hubble ondergaan nie. Dit staar tans operasionele uitdagings in die gesig weens sy ouderdom.

Terwyl Hubble doeltreffend werk, het Clampin opgemerk dat dit al lank in diens is en 'n beduidende deel van die astrofisika-begroting verteenwoordig. Chandra, aan die ander kant, ondervind probleme en vereis toenemende pogings om sy bedrywighede in stand te hou.

Die voorgestelde 2024-begroting van die Withuis bewillig $93.3 miljoen vir Hubble en $68.7 miljoen vir Chandra. Hierdie syfers maak ongeveer 10% uit van die totale begrotingsversoek vir NASA se astrofisika-afdeling in 2024.

Dit is belangrik om daarop te let dat NASA se finansieringsbesluite nog hangende goedkeuring is, en aanpassings kan gemaak word voordat die finale begroting bepaal word.

