Die komplekse reis van die Juice-ruimtetuig na Jupiter

Die Juice-ruimtetuig het net 5% van sy reis na Jupiter afgelê, ondanks die feit dat dit vyf maande ná die lansering was en tot dusver 370 miljoen kilometer afgelê het. Die uitgebreide tydlyn is te danke aan die ingewikkelde wetenskap van vlugdinamika en orbitale meganika.

Wanneer 'n ruimtetuig vanaf die Aarde gelanseer word, erf dit die wentelbaanenergie van die planeet, wat dit in wese in 'n soortgelyke wentelbaan om die Son plaas. Dit is egter nie haalbaar om Jupiter in 'n reguit lyn te bereik nie weens die geweldige hoeveelheid brandstof wat nodig is vir aandrywing en vertraging met aankoms.

Aarde en Jupiter beweeg voortdurend relatief tot mekaar, met hul afstand wat wissel tussen 968 miljoen kilometer en net minder as 600 miljoen kilometer. Hierdie ewigdurende beweging maak dit nodig vir vlugingenieurs om te voorsien waar Jupiter sal wees wanneer die ruimtetuig aankom, eerder as om direk na sy huidige posisie te mik.

Histories het missies soos Voyager, Pioneer en New Horizons Jupiter in minder as twee jaar bereik, maar dit was verbyvlieg-missies wat Jupiter se swaartekrag vir slingervelmaneuvers gebruik het. Vir 'n langdurige teenwoordigheid rondom Jupiter is 'n stadiger benadering egter nodig. Die massa van die ruimtetuig speel 'n beduidende rol hierin, aangesien meer massa meer brandstof benodig en die lanseringskompleksiteit verhoog.

Juice se reis behels 'n reeks verbyvlugte wat die gravitasietrek van die Aarde, die Maan en Venus gebruik om sy spoed te verhoog en dit te posisioneer vir 'n groot ontmoeting met Jupiter se mane in Julie 2031. Die sending sal uitloop op Juice wat die wentelbaan van Ganymedes binnegaan, wat maak dit die eerste mensgemaakte sonde wat om die maan wentel.

Die akkuraatheid van hierdie maneuvers is van kardinale belang, aangesien selfs geringe foutiewe berekenings daartoe kan lei dat die sonde in die ruimte verlore gaan of uitgebreide brandstof benodig vir koerskorreksies. Die uiteindelike doel van die Juice-sending is om die potensieel lewende oseane onder die ysige oppervlaktes van Europa, Ganymede en Callisto te bestudeer, wat waardevolle insigte verskaf oor die vorming van planeet en maan regoor die heelal.

Vir opdaterings oor die missie se vordering, kan jy @ESAJuiceBar op Twitter volg.

Bronne:

European Space Agency

Beeldkrediet: ESA