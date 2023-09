Einstein se teorie van swaartekrag: die soeke na afwykings

Einstein se teorie van swaartekrag, bekend as algemene relatiwiteit, was vir meer as 'n eeu ongelooflik suksesvol. Dit het egter teoretiese tekortkominge, veral wanneer dit kom by ruimtetyd-singulariteite binne swart gate en die Oerknal self.

Anders as teorieë wat die ander fundamentele kragte in fisika beskryf, is algemene relatiwiteit slegs in swak swaartekrag getoets. Dit beteken dat afwykings van algemene relatiwiteit steeds moontlik is en nie volledig deur die heelal ondersoek is nie. Teoretiese fisici glo dat afwykings van algemene relatiwiteit moet voorkom.

Een moontlike oplossing vir die tekortkominge van algemene relatiwiteit is om kwantummeganika in te sluit, wat van toepassing is op baie klein skale. Kwantumfisika stel voor dat deeltjies eerder as golwe as punte beskou moet word, en die Heisenberg-onsekerheidsbeginsel stel dat sekere pare hoeveelhede, soos posisie en snelheid, nie met absolute akkuraatheid geken kan word nie.

Pogings om algemene relatiwiteit en kwantumfisika te kombineer het afwykings van Einstein se teorie ingebring, wat aandui dat dit nie die uiteindelike teorie van swaartekrag kan wees nie. Arthur Eddington, wat die bekende algemene relatiwiteit in die sonsverduistering van 1919 geverifieer het, het kort ná die bekendstelling daarvan na alternatiewe begin soek.

Kosmologie speel 'n deurslaggewende rol in die studie van swaartekragteorieë. Die Λ-Koue Donker Materie (ΛCDM)-model het die standaardmodel van kosmologie geword, maar dit is onvolledig en onbevredigend vanuit 'n teoretiese perspektief. Donker energie is ingestel om die versnelling van kosmiese uitbreiding te verduidelik en is 'n noodsaaklike komponent van die ΛCDM-model. Die aard van donker energie bly egter 'n raaisel, en die bestaan ​​daarvan ontbreek fisiese regverdiging.

Een alternatief vir donker energie is 'n kosmologiese konstante, maar dit sal fyninstelling verg om by kosmologiese waarnemings te pas. Dit is moontlik dat die probleme ontstaan ​​as gevolg van die poging om kosmologiese waarnemings in te pas by algemene relatiwiteit, eerder as die bestaan ​​van geheimsinnige donker energie.

Die soeke na afwykings van Einstein se swaartekragteorie duur voort terwyl fisici alternatiewe teorieë ondersoek en daarna streef om die aard van die heelal te verstaan.