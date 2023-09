Einstein se teorie van swaartekrag en die soeke na alternatiewe

Einstein se teorie van swaartekrag, bekend as algemene relatiwiteit, is vir meer as 'n eeu ongelooflik suksesvol. Die teorie het egter sy beperkings. Dit voorspel sy eie mislukking by ruimtetyd-singulariteite binne swart gate en by die Oerknal self. Terwyl ander fisiese teorieë wat die ander fundamentele kragte in fisika beskryf omvattend getoets is, is algemene relatiwiteit slegs in swak swaartekrag getoets.

Afwykings van algemene relatiwiteit word nie uitgesluit nie en moet volgens teoretiese fisici gebeur. Die bestaan ​​van ruimtetyd-singulariteite dui daarop dat kwantummeganika, wat op baie klein skale van toepassing is, hierdie kwessies moet oplos. Pogings om algemene relatiwiteit met kwantummeganika te meng, lei egter afwykings van Einstein se teorie.

Die Λ-Koue Donker Materie (ΛCDM)-model, wat die standaardmodel van kosmologie is, is wyd aanvaar. Dit is egter onvolledig en onbevredigend vanuit 'n teoretiese oogpunt. In die afgelope vyf jaar het dit ook waarnemingsspanning ondervind, veral met betrekking tot die meting van die Hubble-konstante.

Die waarnemingsbewyse vir die versnelling van die heelal wat in 1998 met Tipe Ia-supernovas ontdek is, het gelei tot die voorstel van donker energie. Die aard van donker energie bly egter onbekend, en alternatiewe verklarings, soos gewysigde swaartekrag, het gewild geword.

Daar is 'n groot hoeveelheid literatuur oor teorieë van swaartekrag alternatief vir algemene relatiwiteit, insluitend skalaar-tensor-teorieë. Hierdie alternatiewe moet getoets word deur sonnestelsel-eksperimente, die waarneming van gravitasiegolwe en die studie van swart gate.

Dit is nog onseker of die afwykings van algemene relatiwiteit spruit uit die poging om kosmologiese waarnemings in 'n onvoldoende teorie in te pas of as donker energie werklik nie bestaan ​​nie.

Bronne:

