'n Nuwe begrip van hoe kanker na die ruggraat versprei

Navorsers by Weill Cornell Medicine in New York Stad het 'n beduidende deurbraak gemaak om te verstaan ​​waarom sekere kankers metastaseer na die ruggraat. Dit is lank reeds bekend dat metastatiese borskanker dikwels na die ruggraat versprei, wat ernstige komplikasies vir pasiënte veroorsaak. Die redes agter hierdie verskynsel was egter tot nou toe onduidelik.

In 'n onlangse studie wat in die joernaal Nature gepubliseer is, het Matthew Greenblatt en sy span 'n nuwe soort stamsel ontdek wat moontlik betrokke kan wees by die metastase van kankerselle na die ruggraat. Daar is gevind dat hierdie stamselle, wat in vertebrale bene gevind word, 'n proteïen genaamd MFGE8 afskei. Hierdie proteïen dien as 'n gewas lokmiddel, wat kankerselle na die ruggraatweefsel trek.

Die navorsers het eksperimente op muise uitgevoer en spinale stamselle in een agterbeen oorgeplant en langbeen stamselle in die ander. Hulle het opgemerk dat kankerselle byna twee keer so gereeld na die mini-werwel beweeg as na die klein lang beentjie, wat die sterk aantrekkingskrag van MFGE8 aandui.

Spinale metastases kan ernstige skade aan die rugmurg veroorsaak, wat die pasiënt se vermoë om te loop en liggaamsfunksies te beheer, beïnvloed. Deur die meganismes agter hierdie verspreiding te verstaan, kan dit moontlik wees om intervensies te ontwikkel om ruggraatmetastase te voorkom of te behandel.

Alhoewel blokkering van MFGE8 'n potensiële terapeutiese benadering kan wees, is verdere ondersoek nodig om die implikasies en doeltreffendheid van so 'n behandeling ten volle te verstaan. Xiang Zhang, 'n kankerbioloog by Baylor College of Medicine, het hierdie navorsing beskryf as 'n "groot vooruitgang" in ons begrip van beenmetastase.

Hierdie deurbraak bied hoop vir pasiënte met metastatiese borskanker en ander kankers wat algemeen na die ruggraat versprei. Deur hierdie langdurige raaisel te ontrafel, bring navorsers ons een stap nader aan die ontwikkeling van effektiewe behandelings en die verbetering van die lewenskwaliteit vir diegene wat deur hierdie metastases geraak word.

