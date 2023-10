Waarom het sommige spesies jonk opgemerk?

Gevlekte kleintjies kan regoor die diereryk gevind word, van takbokke en jagluiperds tot voëls en visse. Maar wat is die doel van hierdie kolle, en hoekom besit net sekere spesies hulle? Evolusionêre bioloë stel voor dat hierdie kolle as kamoeflering dien, wat help om kwesbare babas teen roofdiere te beskerm. Hierdie verskynsel, bekend as konvergente evolusie, het gelei tot die ontwikkeling van soortgelyke kenmerke in onverwante spesies.

Kolle word die meeste gevind in spesies wat habitatte met driedimensionele strukture soos grasvelde en woude bewoon. In hierdie omgewings boots die kolle die gevlekte sonlig na wat deur blare of gras skyn, wat help om met die agtergrond te meng. In eenvormige of kenmerklose habitatte soos oop toendra of pakys is jong diere egter geneig om spierwit te wees om kamoeflering teen die omgewing te verskaf.

Interessant genoeg dien kolle nie altyd om jong diere weg te steek nie. In sommige gevalle help kolle eintlik babas om uit te staan. Jong garibaldi-visse het byvoorbeeld helderblou kolle wat hul nederige status aan hoogs territoriale mannetjies aandui. Soos hierdie visse groei en hul sosiale pikorde vestig, vervaag hul kolle.

Die redes waarom sommige spesies hul kolle ontgroei, word nie ten volle verstaan ​​nie. Alhoewel patroonvorming as energiek duur beskou word, benodig kolle minimale energie om te groei en in stand te hou. Daarom moet daar ander faktore ter sprake wees wat hul verlies verklaar. In sommige gevalle ontwikkel diere alternatiewe ontduikingstrategieë soos hulle volwasse word. Herte, byvoorbeeld, hang soos babas, maar kan die meeste roofdiere as volwassenes verbysteek. Voëls wat op die grond broei, gaan oor van die lê van gevlekte eiers na vlug vir beskerming.

Ander spesies kan hul kolle verloor as gevolg van verskillende kleure wat 'n ander doel dien. Leeus word byvoorbeeld met baie kolle gebore, maar hulle verdwyn meestal in volwassenheid. In plaas daarvan verruil leeumannetjies hul plekke vir indrukwekkende maanhare, wat as aanwysers van gesondheid en fiksheid dien. Die fokus verskuif van wegkruip na voortplanting, en energie word toegewys aan die skep van uitgebreide seksuele seine.

Die behoud van kolle regdeur hul lewe by diere soos jagluiperds hou glo verband met jagstrategie. Jagluiperds, wat alleen jagters is, maak sterk staat op die dekkingskrag van hul kolle om prooi te nader, terwyl leeus in groepe jag en nie dieselfde vlak van kamoeflering benodig nie.

Bronne:

– Kiyoko Gotanda, evolusionêre bioloog aan die Brock Universiteit

– Sönke Johnsen, sensoriese bioloog aan die Duke-universiteit

(Let wel: Die oorspronklike bronartikel het beelde en hiperskakels bevat wat uit hierdie weergawe verwyder is.)