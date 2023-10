Laerskool Onderwysassistent sterf aan beroerte weens 'n gebrek aan naweekbehandeling

’n Laerskoolonderwysassistent genaamd Jasbir Pahal (44) is aan ’n beroerte oorlede nadat hy deur hospitaalpersoneel meegedeel is dat die lewensreddende behandeling wat sy benodig nie oor naweke beskikbaar is nie. Pahal se familie was verpletter toe hulle ingelig is dat sy slegs aspirien as 'n tydelike oplossing gegee kan word weens 'n prosedure genaamd meganiese trombektomie, wat bloedklonte verwyder, wat eers tussen 8:3 en XNUMX:XNUMX, Maandag tot Vrydag, aangebied word.

Daar is nou ontdek dat die hospitaal waar Pahal behandel is, Calderdale Royal-hospitaal in Halifax, nie reëlings in plek gehad het om pasiënte na 'n NHS-hospitaal oor te plaas net 40 minute se ry weg waar meganiese trombektomie beskikbaar was nie. Pahal se man, Satinder Pahal, het sy frustrasie uitgespreek en gesê dat hulle "die uiteindelike prys vir hierdie gebrekkige diens betaal het" en dat sy vrou 'n kans verdien om te oorleef.

Meganiese trombektomie is 'n prosedure wat behels dat 'n klein draadjie en buis in 'n slagaar geplaas word om 'n bloedklont te verwyder. Daar is na dit verwys as 'n "wonderwerk" behandeling, met sommige pasiënte wat aansienlike verbeterings ervaar of selfs op dieselfde dag uit die hospitaal stap. Daar is egter streeksvariasies in toegang tot hierdie lewensreddende prosedure.

Die naweek van 12-13 November het Pahal 'n beroerte gehad en haar man het 'n ambulans ontbied. Alhoewel die gemiddelde teikenreaksietyd 18 minute was, het dit meer as 'n uur geneem vir die ambulans om by hul huis in Huddersfield aan te kom. Nadat dit na Halifax geneem is, het 'n CT-skandering 'n bloedklont aan die lig gebring wat met ingryping behandel kon word, maar daar is vasgestel dat daar te veel tyd verloop het vir klontbreekmiddels en dat meganiese trombektomie nie oor naweke beskikbaar was nie.

Dit is opmerklik dat die Salford Royal-hospitaal, net 32 ​​myl daarvandaan, 'n 24/7 meganiese trombektomiediens bied wat moontlik Pahal se lewe gered het. Ongelukkig was daar geen reëlings in plek vir oorplasings na hierdie hospitaal nie. Ondanks pogings van 'n familielid wat 'n NHS-chirurg was om 'n oorplasing te reël, het Pahal eers meer as sewe uur na die eerste 999-oproep by Leeds General Infirmary opgedaag.

Tragies genoeg het Pahal se toestand aanhou vererger, en sy is op 30 November oorlede. 'n Geregtelike doodsondersoek is geskeduleer vir 24 Oktober. Die familie glo dat Pahal nie die toepaslike sorg betyds ontvang het nie en het 'n beroep gedoen op dringende optrede om toegang tot 24 te verseker. /7 meganiese trombektomie regoor die VK.

Die Beroertevereniging en klinici het gewaarsku oor die "poskode-lotery" van toegang tot meganiese trombektomie, wat die behoefte aan konsekwente beskikbaarheid van hierdie lewensreddende behandeling beklemtoon. Die West Yorkshire Integrated Care Board is gekritiseer omdat hulle nie 'n beroertediens in gebruik geneem het om verwysings vir meganiese trombektomie buite die streek te vergemaklik nie. Die Calderdale en Huddersfield NHS-stigtingstrust, verantwoordelik vir Pahal se sorg, het verklaar dat hulle ten volle saamwerk met die ondersoek na die voorval.

