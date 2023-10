Die VERITAS-sending: Bestudeer Venus met die hulp van Ysland

Die komende VERITAS-sending deur NASA is daarop gemik om die planeet Venus vanuit 'n wentelbaan te bestudeer en die geheimenisse wat onder sy dik wolkekombers versteek is, te ontbloot. Maar hoe kan wetenskaplikes voorberei om 'n planeet so vyandig en onbekend soos Venus te verken? Een manier is om 'n plek op Aarde te bestudeer wat soortgelyke eienskappe deel. In Augustus 2023 het die VERITAS-wetenskapspan 'n veldtog in Ysland begin, 'n vulkaniese land met aktiewe vulkane en rowwe terrein wat vergelykbaar is met wat op Venus gevind kan word.

Tydens hul twee weke lange ekspedisie het die internasionale span van 19 wetenskaplikes van die VSA, Duitsland, Italië en Ysland op vulkaniese kenmerke in Ysland gefokus en dit as aardse analoë gebruik om vulkanisme op Venus te bestudeer. Hulle het vulkaniese afsettings in plekke soos die Askja-vulkaanstreek, die Holuhraun-lawaveld en die Fagradalsfjall-streek op die Reykjanes-skiereiland ondersoek.

Om hul grondwaarnemings aan te vul, het die Duitse Lugvaartsentrum (DLR) lugradardata ingesamel met behulp van sintetiese diafragma-radar aan boord van 'n vliegtuig wat bo-oor vlieg. Die radardata het inligting ingesamel oor die oppervlakte-eienskappe, soos tekstuur, grofheid en waterinhoud, wat kan help om die toekomstige wetenskapwerk van die VERITAS-sending in te lig.

Die VERITAS-ruimtetuig, wat staan ​​vir Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy, sal die insigte wat verkry is uit die bestudering van Ysland gebruik om sy algoritmes te verfyn en sy vermoë te verbeter om enige veranderinge op die oppervlak van Venus op te spoor sedert die vorige Magellan-sending in die 1990's. Dit is veral noodsaaklik vir die identifisering van vulkaniese aktiwiteit op die planeet.

Deur Ysland as 'n analoog vir Venus te gebruik, hoop wetenskaplikes om waardevolle kennis en insigte te verkry wat sal help met die sukses van die komende VERITAS-sending. Ysland se geologiese ooreenkomste met Venus maak dit 'n ideale oefenterrein, wat navorsers in staat stel om voor te berei vir die uitdagings wat hulle mag teëkom wanneer hulle ons naburige planeet verken.

Bronne:

– Beeldbron: NASA/JPL-Caltech

– Bronartikel: “VERITAS sendingwetenskaplikes in Ysland” op EarthSky.org