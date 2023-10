Waarom seldsame aardelemente moeilik is om te onttrek

Skaars aardelemente, insluitend neodymium, praseodimium, terbium en disprosium, is baie gesog deur die tegnologie- en energie-industrieë vanweë hul nuttige eienskappe. Hierdie elemente is noodsaaklike komponente in slimfone, elektriese motorbatterye en windturbines. Ten spyte van hul belangrikheid, is hul beperkte globale aanbod 'n bekommernis vir regerings en korporasies.

In teenstelling met wat hul naam aandui, is seldsame aardelemente nie eintlik skaars nie. 'n Studie deur die US Geological Survey het bevind dat hul oorvloed in die aardkors vergelykbaar is met gewone metale soos koper en sink. Dit is egter uitdagend om hierdie elemente uit hul natuurlike bronne te onttrek.

Anders as ander metale wat in spesifieke geologiese formasies konsentreer, is seldsame aardelemente oor die planeet versprei. Hulle versamel nie op een plek nie as gevolg van hul unieke chemie. Dit maak die ontginning van hierdie materiale besonder ondoeltreffend.

Selfs wanneer seldsame aardelemente in sekere gebiede teenwoordig is, is die onttrekking daarvan 'n komplekse proses. Ertse wat seldsame aardelemente bevat, bestaan ​​uit metaaldeeltjies wat deur sterk ioniese bindings aan ander nie-metaalstowwe gebind is. Dit is moeilik om hierdie bindings te breek en die nie-metaalstowwe te verwyder.

Skaars aardelemente het drie positiewe ladings en vorm sterk ioniese bindings met fosfaatteenione, wat drie negatiewe ladings het. Om die sterk aantrekkingskrag tussen die metaal en die teenion te oorkom, is 'n uitdagende taak. Die ekstraksieproses vereis intense chemiese reaksies, lae pH-vlakke, aggressiewe toestande en hoë temperature.

Navorsers ondersoek alternatiewe metodes om seldsame aardelemente te onttrek, soos herwinning en onttrekking daarvan uit ou elektronika en industriële afval. Daarbenewens word pogings aangewend om nuwe verbindings te ontwikkel wat soortgelyke eienskappe as seldsame aardelemente besit. Vir nou is daar egter geen plaasvervanger vir hierdie waardevolle elemente nie, aangesien die vraag aanhou styg.

Bron:

– Amerikaanse Geologiese Opname-studie

– Aaron Noble, professor en hoof van die departement mynbou en mineraalingenieurswese by Virginia Tech

– Paul Ziemkiewicz, direkteur van die Wes-Virginië-waternavorsingsinstituut.