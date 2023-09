Modulêre argitektuur laat soogdierbrein toe om eksterne insette te beheer, vind wetenskaplikes

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor die organisasie van die soogdierbrein. Deur die gebruik van 'n eksperimentele stelsel wat neurone op mikrovervaardigde glasoppervlaktes laat groei het, het navorsers gevind dat die buitenste korteks van die brein die vermoë het om beheer oor sy eksterne insette te behou as gevolg van sy onderling gekoppelde maar onafhanklik funksionerende modules.

Die korteks, wat die buitenste laag van die brein is wat verantwoordelik is vir verskeie funksies soos sensoriese persepsie en motoriese beheer, bevat 'n groot aantal neurone. Hierdie neuronale netwerke moet insette van gespesialiseerde stroombane kan skei terwyl insette van veelvuldige stroombane geïntegreer word, maar dit het onduidelik gebly hoe die korteks in staat is om hierdie verskillende verwerkingsparadigmas te ondersteun.

Om dit te ondersoek, het die navorsers kortikale neurone gelei om modulêre netwerke te vorm wat verskeie subgroepe bevat. Deur hierdie laboratorium-gegroeide neurone met lig te stimuleer, het die span waargeneem dat goed gevormde modulêre netwerke groot reaksies op gelokaliseerde ligstimulasie gehad het. Aan die ander kant het netwerke met minder modulariteit buitensporig gesinchroniseer op alle stimuli gereageer.

Die navorsers het ook ontdek dat die balans tussen plaaslik gesegregeerde aktiwiteit en wêreldwyd geïntegreerde aktiwiteit deurslaggewend is vir die brein om sy kapasiteit vir inligtingsvoorstelling met beperkte hulpbronne uit te brei. Hierdie bevinding dra nie net by tot ons begrip van die struktuur en funksie van die soogdierbrein nie, maar het ook implikasies vir die ontwikkeling van kunsmatige neurale netwerke wat in masjienleernavorsing gebruik word.

Oor die algemeen werp hierdie studie lig op hoe die soogdierbrein in staat is om eksterne insette te beheer deur sy modulêre argitektuur. Dit bied waardevolle insigte in die ingewikkelde werking van die brein en sy vermoë om inligting doeltreffend te verwerk.

Bron:

– Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenberg, Jordi Soriano. "Modulêre argitektuur fasiliteer geraasgedrewe beheer van sinchronie in neuronale netwerke." Wetenskap vooruitgang. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755