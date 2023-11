Die evolusie van warmbloedige haaie en die implikasies vir bewaring

Mariene bioloë het 'n onverwagte ontdekking gemaak tydens lykskouings van gestrande haaie, wat insigte onthul het in die evolusie van warmbloedigheid en die potensiële bedreigings wat die opwarming van die see vir hierdie spesies inhou. In 'n studie gelei deur Trinity College Dublin, het navorsers die kleintand-sandtierhaai ondersoek, 'n spesie wat vermoedelik meer as 20 miljoen jaar gelede van die uitgestorwe megalodonhaai afgewyk het. Verbasend genoeg het hulle anatomiese kenmerke gevind wat aandui dat die kleintand-sandtierhaai 'n streeksendoterm, of warmbloedige spesie is.

Voorheen was glo warmbloedigheid beperk tot top-roofdiere soos die grootwithaai en reuse-tuna. Hierdie nuwe navorsing dui egter daarop dat daar meer warmbloedige haaispesies is as wat voorheen gedink is en dat warmbloedigheid baie vroeër ontwikkel het as wat verwag is. Die studie het ook aan die lig gebring dat stadigbewegende filter-voedende basking sharks streeksendotermie vertoon.

Die implikasies van hierdie bevindinge strek verder as wetenskaplike nuuskierigheid. Dr Nicholas Payne, senior skrywer van die studie, beklemtoon die potensiële bewaringsimplikasies. Hy verduidelik: “Ons het vroeër gedink dat streek-endotermie beperk was tot top-roofdiere, maar nou het ons bewyse dat diepwater-'bodem-wonende' sandtiere en plankton-etende baskinghaaie ook warm lyf is. Dit laat baie nuwe vrae ontstaan ​​oor hoekom streekendotermie ontwikkel het, maar dit kan ook belangrike bewaringsimplikasies hê.”

Die seë ervaar tans kommerwekkende tempo van opwarming, wat die omgewingsveranderinge weerspieël wat bygedra het tot die uitsterwing van die megalodonhaai. Die ontdekking van die kleintand-sandtierhaai in Ierse waters, wat voorheen ongesiens in die streek was, dui op 'n verskuiwing in sy verspreidingsgebied moontlik as gevolg van warm water. Dit dui op 'n rede tot kommer, aangesien die opwarming van die see die energieke vereistes van warmbloedige spesies kan beïnvloed.

Die studie is uitgevoer deur die disseksie van kleintand-sandtierhaaie wat aan die kus van Ierland en die VK uitgespoel het. Namate gevind word dat meer spesies met verskillende leefstyle warmbloedige eienskappe besit, word dit duideliker dat hierdie aanpassings regdeur evolusie behoue ​​gebly het.

Oor die algemeen werp hierdie navorsing nuwe lig op die evolusie van warmbloedige haaie en beklemtoon die behoefte aan bewaringspogings om hierdie spesies te beskerm in die lig van veranderende omgewings. Die bevindinge bring verdere vrae oor die evolusie van streekendotermie en die ekologiese betekenis daarvan, wat die delikate balans tussen natuurlike aanpassings en die uitdagings wat klimaatsverandering stel, beklemtoon.

Vrae:

V: Wat is streekendotermie?

A: Streeksendotermie verwys na die vermoë van 'n organisme om 'n hoër temperatuur in spesifieke dele van sy liggaam te handhaaf.

V: Watter spesies is in die navorsing bestudeer?

A: Die studie het gefokus op die kleintand-sandtierhaai, 'n spesie wat vermoedelik meer as 20 miljoen jaar gelede van die megalodonhaai afgewyk het.

V: Waarom is die ontdekking van warmbloedige eienskappe belangrik?

A: Die ontdekking daag vorige aannames oor warmbloedigheid uit en beklemtoon die teenwoordigheid van warmbloedige spesies buite top-roofdiere.

V: Wat is die bewaringsimplikasies van die navorsing?

A: Die bevindinge dui daarop dat opwarmende see die energieke vereistes van warmbloedige spesies kan beïnvloed. Bewaringspogings is van kardinale belang om hierdie spesies in veranderende omgewings te beskerm.

V: Hoe is die lykskouings uitgevoer?

A: Die navorsingspan het dooie kleintand-sandtierhaaie ondersoek wat aan die kus van Ierland en die VK uitgespoel het.

Bron: [Trinity College Dublin](https://phys.org/news/2023-11-discovery-seas-demise-meg-sharks.html)