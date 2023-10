Ontluchting van dryfmiddeltenks in mikroswaartekrag: NASA se uitdaging

NASA is op soek na innoverende oplossings vir die ventilasie van die inhoud van die vulsel van gedeeltelik vol dryfmiddeltenks in mikroswaartekragtoestande, met die doel om dryfmiddelverlies te verminder. Namate ruimtereise groter duur en afstande aandurf, word die behoefte aan brandstof in die ruimte noodsaaklik. Dit noodsaak die ontwikkeling van ruimtetuie met groter tenks en doeltreffende hervullingsvermoëns.

Die uitdaging lê daarin om die verstelling van druk in die opvangtenk voor, tydens en/of na die oordrag van vloeibare dryfmiddel moontlik te maak, terwyl dryfmiddelverlies tot die minimum beperk word. Die ideale oplossing sal voorsiening maak vir die ontluchting van ullage-inhoud, wat 'n mengsel van gas en damp is, uit die dryfmiddeltenk sonder noemenswaardige dryfmiddelverlies.

Alhoewel alle konsepte oorweeg sal word, word oplossings buite die dryfmiddeltenk verkies. Hierdie oplossings kan bestaande dryfmiddeltenks benut, en sodoende die koste wat verband hou met die ontwerp en kwalifikasie van nuwe of gewysigde tenks vermy word. Die uitdaging is daarop gemik om bestaande tegnologieë en kundigheid te benut om 'n nuwe ontluchtingsoplossing te ontwikkel wat van toepassing is op mikroswaartekragtoestande.

Die totale pryspoel vir hierdie uitdaging is $80,000 11. Die uitdaging het op 2023 Oktober 22 geopen en sal op 2024 Februarie XNUMX sluit. Vir meer inligting oor die uitdaging, besoek asseblief die webwerf wat verskaf word.

Samevattend, NASA se tenkventilasie-uitdaging soek innoverende voorstelle vir die ontluchting van dryfmiddeltenks in mikroswaartekrag met minimale verlies aan dryfmiddel. Die ontwikkeling van so 'n oplossing is van kardinale belang vir toekomstige ruimtesendings wat moontlik brandstof in die ruimte benodig. Deur dryfmiddelverlies tydens ontluchting te minimaliseer, sal dit moontlik wees om die aanpassing van druk in die ontvangstenk tydens dryfmiddeloordrag te optimaliseer, wat meer doeltreffende en kostedoeltreffende ruimteverkenning bevorder.

Definisies:

– Aandryfmiddel: 'n Stof wat gebruik word om stukrag in vuurpyle of ander aandrywingstelsels te verskaf.

– Ullage: Die ongevulde spasie in 'n houer, veral in 'n brandstoftenk, bo die vlak van die vloeistof daarin.

Bronne:

– NASA se Tank Venting Challenge-inligting

– https://www.freelancer.com/contest/Who-Let-the-Gas-Out-NASA-Tank-Venting-Challenge-2319906/details