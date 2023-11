Verken die skaarsheid van witdwergplanete

’n Wit dwergster, die oorblyfsel van ’n eens groter ster, hou geheime oor die lot van planete in sy omgewing. Sterrekundiges het talle witdwergsterre ontdek wat deur puinskywe omring is, die oorblyfsels van planete wat tydens die ster se evolusie vernietig is. ’n Onlangse bevinding het navorsers egter verstom – ’n ongeskonde Jupiter-massa-planeet wat om ’n wit dwerg wentel. Hierdie ontdekking laat die vraag ontstaan: is daar meer witdwergplanete daar buite? En kan aardse, aardagtige planete rondom wit dwerge bestaan?

Witdwerge is die oorblyfselkerne van sterre wat eens in massa soortgelyk aan ons Son was. Soos hierdie sterre ouer word, verander hulle in rooi reuse, wat later hul buitenste lae afwerp om 'n planetêre newel te vorm. Na hierdie proses is al wat oorbly 'n dwergster wat net oorblywende hitte uitstraal. Ten spyte van hul klein grootte, kan wit dwerge bewoonbare sones hê, hoewel aansienlik kleiner as dié rondom sterre soos die Son.

Terwyl die meeste sterre waarskynlik planete het, staar diegene in die nabyheid van witdwerge 'n hoë risiko van vernietiging in die gesig. Die oorgang na 'n rooi reus kan lei tot die verbruik of uitmekaarskeur van planete deur gety-ontwrigting. Gevolglik besit baie wit dwerge puinskywe wat saamgestel is uit oorblyfsels van hul voormalige planete.

In 2020 het wetenskaplikes 'n buitengewone ontdekking gemaak - 'n ongeskonde planeet binne die bewoonbare sone van die wit dwerg WD1054-226. Hierdie bevinding skep die moontlikheid dat bykomende witdwergplanete op opsporing wag. Verder, aangesien die eerste bevestigde witdwerg-eksoplaneet 'n Jupiter-grootte planeet is, veroorsaak dit spekulasie oor die dominante tipes planete in die witdwerg-eksoplaneetbevolking.

’n Omvattende nuwe studie, gelei deur David Kipping van die Columbia Universiteit, delf in die skaarsheid van rotsagtige wit dwergplanete. Die ondersoek, getiteld "Die reuse-aard van WD 1856 b impliseer dat deurgaande rotsagtige planete skaars is rondom wit dwerge," daag die oënskynlike rariteit van sulke planete uit.

Die bestaan ​​van witdwerg bewoonbare sones dui op die potensiaal vir lewensondersteunende planete binne hulle. Tans het die enigste bekende ongeskonde planeet wat om 'n wit dwerg wentel 'n verbysterende massa gelykstaande aan 13.8 keer dié van Jupiter. Met inagneming van die relatiewe skaarsheid van reusagtige planete in vergelyking met aardse planete onder bevestigde eksoplanete, erken Kipping die verrassing wat hierdie bevinding meebring.

Nietemin, die verspreiding van bekende eksoplanete openbaar net wat ons tot dusver kon opspoor. Elke opsporingsmetode dra inherente seleksievooroordele, wat die ware eksoplaneetbevolking onbekend maak. Kipping stel voor dat Jupiter-grootte planete die minderheid kan verteenwoordig, en die deurgaande WD1856 b kan 'n uitskieter wees. Bykomende kandidate bestaan ​​vir witdwergplanete, met baie van hulle wat ook Jupiter-grootte of groter is.

Terwyl bewyse dui op die teenwoordigheid van klein aardse planete in witdwergstelsels, bestaan ​​hulle dikwels in rotsagtige puinskywe eerder as ongeskonde. Die vraag bly dan of enige aardagtige planete binne bewoonbare sones rondom witdwerge floreer. Gevolglik bied Kipping twee moontlikhede om hierdie dilemma te versoen.

Eerstens is dit denkbaar dat nóg klein rotsagtige planete nóg massiewe Jupiter-agtige planete die witdwerg-eksoplaneetbevolking oorheers. Kipping dui op 'n omset in die verspreiding by 'n sekere radius, wat die bestaan ​​van onwaarskynlike planetêre radiusse impliseer wat dan weer 'n hoogtepunt bereik.

Alternatiewelik kan die opsporing van WD1856 b 'n statistiese anomalie wees, aangespoor deur die beperkte datapunte wat tans beskikbaar is. Kipping het die skaarsheid bereken van 'n massiewe planeet soos WD1856 b wat die eerste geïdentifiseer is op 'n skamele 0.37%. Alhoewel hierdie gebeurtenis ongelooflik skaars is, is dit belangrik om te onthou dat die geskiedenis van sterrekunde deur die tyd onwaarskynlike gebeure gesien het.

Om op te som, die ontdekking van 'n ongeskonde planeet rondom 'n wit dwerg daag die heersende idees oor witdwerg-eksoplanete uit. Terwyl wetenskaplikes voortgaan om hierdie verskynsel te ondersoek, bly die soektog na bykomende witdwergplanete en die teenwoordigheid van aardse planete in hul bewoonbare sones 'n boeiende onderneming.

Algemene vrae (FAQ)

V: Is daar meer witdwergplanete?

A: Terwyl slegs een ongeskonde witdwergplaneet tot dusver bevestig is, dui die ontdekking op die teenwoordigheid van bykomende witdwergplanete wat op opsporing wag.

V: Kan aardse, aardagtige planete rondom wit dwerge bestaan?

A: Die bestaan ​​van wit dwerg bewoonbare sones verhoog die moontlikheid van aardagtige planete binne hulle, hoewel hul skaarsheid onseker bly.

V: Waarom is rotsagtige wit dwergplanete skaars?

A: Die beperkte bewyse vir rotsagtige wit dwergplanete kan wees as gevolg van die voorkoms van ten volle ongeskonde planete in die vorm van puinskywe, eerder as volledig gevormde aardse planete.

V: Bestaan ​​witdwergplanete hoofsaaklik uit Jupiter-grootte planete?

A: Terwyl die eerste bevestigde witdwergplaneet van Jupiter-agtige massa is, is dit onduidelik of Jupiter-grootte planete die witdwerg-eksoplaneetbevolking oorheers. Verdere navorsing is nodig om die ware verspreiding van planeetgroottes vas te stel.

V: Hoe beïnvloed die rariteit van die eerste wit dwergplaneet ons begrip?

A: Die rariteit van die ontdekking laat vrae ontstaan ​​oor die statistiese waarskynlikheid om so 'n massiewe planeet as die eerste een op te spoor. Daarbenewens spoor dit wetenskaplikes aan om die verspreiding van witdwerg-eksoplanete te heroorweeg.