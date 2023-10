Waar om sonsverduisteringbril te vind vir die komende sonsverduistering

’n Sonsverduistering sal op Saterdag 14 Oktober regoor die Amerikas sigbaar wees. Dit sal vir die meeste ’n gedeeltelike sonsverduistering wees, met net ’n paar plekke wat ’n ringvormige verduistering ervaar, ook bekend as ’n “ring van vuur”-verduistering. Ongeag, dit is van kardinale belang om jou oë te beskerm wanneer jy na die verduistering kyk. Sonbrille is nie veilig om direk na die son te kyk nie. So, waar kan jy sonsverduistering bril vind? Hier is 'n paar opsies.

As jy veilige sonkragtoerusting aanlyn wil koop, is daar nog tyd, maar voorrade raak min, so tree vinnig op. Boonop is daar vyf miljoen pare sonbeskermingsbrille wat gratis aan 10,000 XNUMX biblioteke regoor die VSA versprei word as deel van die Solar Eclipse Activities for Libraries-projek.

Om 'n biblioteek naby jou te vind wat dalk gratis sonsverduisteringbril uitdeel, kan jy 'n interaktiewe kaart gebruik wat deur die projek verskaf word. Dit is egter belangrik om daarop te let dat brille dalk nie op die dag van die verduistering beskikbaar is nie, daarom is dit die beste om so gou moontlik met jou biblioteek in aanraking te kom.

Nog 'n opsie is om by wetenskapmuseums, planetariums na te gaan of gemeenskapsgeleenthede by te woon waar gratis glase uitgedeel kan word. ’n NASA-befondsde projek genaamd die Astronomical Society of the Pacific het ’n netwerk van Eclipse-ambassadeurs geskep wat glase by hierdie geleenthede sal uitdeel, met die fokus op onderbediende gemeenskappe.

As jy verkies om sonsverduisteringbril te koop, het die American Astronomical Society 'n lys van geverifieerde verskaffers verskaf. Soek brille van vervaardigers soos American Paper Optics en Rainbow Symphony, en maak seker dat dit aan die ISO 12312-2 internasionale veiligheidstandaard voldoen.

Onthou, ongeag jou ligging, almal moet sonsverduisteringbrille dra om die geleentheid veilig te sien. Geniet die verduistering, en onthou om jou oë te beskerm.

