Beskerm jou oë tydens die ring van vuur ringverduistering in 2023

Amptenare waarsku verduisteringjaers om voorsorgmaatreëls te tref en hul oë te beskerm tydens die komende 2023 Ring van Vuur-ringverduistering op 14 Oktober. Die ringvormige verduistering vind plaas wanneer die maan tussen die Aarde en die son beweeg, maar nie die son heeltemal bedek nie, wat 'n ring van vuur effek. Hierdie kosmiese verskynsel kan in verskeie gebiede in Oregon gesien word, insluitend die Newport-kuslyn, Fort Rock en La Pine. Dit is egter nie veilig om direk na die son te kyk tydens 'n ringvormige verduistering sonder spesiale sonfilters nie.

Oregon State Parks versprei 'n beperkte aantal glase oor staatsparke om die verduistering veilig te sien, hoewel helder lug nie gewaarborg word nie. Om veiligheid te verseker, verskaf die American Astronomical Society 'n lys van gesertifiseerde kleinhandelaars wat verduisteringbrille en sonkykers verkoop, soos American Paper Optics, Celestial Optical, Halo Eclipse Spectacles, Flip'n Shades, Alpine Astronomical en Rainbow Symphony. Hierdie brille is “duisende kere donkerder” as gewone sonbrille en behoort aan die ISO 12312-2-sertifisering te voldoen, wat sigbare sonlig verminder en die meeste sonkrag-UV- en IR-straling blokkeer.

Dit is belangrik om daarop te let dat tuisgemaakte filters of sonbrille nie gebruik moet word om die verduistering te kyk nie, aangesien dit nie voldoende beskerming bied nie. NASA beklemtoon dat die gekonsentreerde sonstrale deur filters kan brand en ernstige oogbeserings kan veroorsaak as die son deur 'n kameralens, teleskoop, verkyker of enige ander optiese toestel gekyk word terwyl jy 'n verduisteringbril dra of 'n handheld sonkyker gebruik.

Terwyl sommige Oregoniërs, soos dié in Portland, dalk nie in die pad van annulariteit is nie, het hulle steeds die geleentheid om die gedeeltelike verduistering te sien. Die verduistering sal om 8:06 begin, sy hoogtepunt bereik om 9:19 en eindig om 10:39 op die oggend van 14 Oktober.

Bronne:

– Oregon-staatsparke

– Amerikaanse Astronomiese Vereniging

– NASA