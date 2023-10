Verken Quantum Breaking: 'n Nuwe perspektief op klassieke en kwantumwêrelde

Fisici het lank geworstel om die gedrag van mikroskopiese entiteite te verstaan ​​deur die beginsels van kwantummeganika. Terwyl kwantummeganika die verwarrende gedrag van elementêre deeltjies, atome en molekules verduidelik, beheer die wette van klassieke fisika ons makroskopiese wêreld.

'n Groeiende aantal fisici glo egter nou dat klein afwykings van klassieke voorspellings, wat mettertyd opgehoop is, uiteindelik tot die afbreek van die klassieke beskrywing kan lei. Hierdie hipotetiese verskynsel, bekend as kwantumbreking, daag ons begrip van die grense tussen die klassieke en kwantumwêrelde uit.

Om kwantumbreking te bestudeer, het navorsers Sebastian Zell en Marco Michel 'n teoretiese studie oor 'n eendimensionele gasagtige kwantumstelsel gedoen. Hulle model het ten doel gehad om die toestande te bepaal waaronder kwantumbreking plaasvind en hoe dit verband hou met die aantal deeltjies in die sisteem.

Die studie het aan die lig gebring dat die klassieke beskrywing nooit afbreek nie, tensy die sterkte van interaksie tussen die deeltjies relatief sterk is. Verder het die navorsers bevind dat die kwantumbreektyd, die tydskaal waarna kwantumbreking plaasvind, toeneem met die aantal deeltjies in die sisteem. Hierdie toename is egter relatief stadig, wat daarop dui dat kwantumbreking waarskynlik nie in tipiese situasies sal plaasvind nie, maar vinnig kan gebeur as dit wel gebeur.

Terwyl die studie suiwer teoreties was, hoop die navorsers om 'n geskikte stelsel, soos Bose-Einstein-kondensate, te vind vir eksperimentele bevestiging in die toekoms. As dit suksesvol is, kan dit lei tot 'n groter begrip van die verdeling tussen klassieke en kwantumbeskrywings.

Die implikasies van kwantumbreking strek verder as fundamentele fisika. Die navorsers stel voor dat die oplossing van die paradoks van swartgatbestraling, bekend as Hawking-bestraling, deur kwantumbreking beïnvloed kan word. Stephen Hawking se berekeninge oor swartgatbestraling veronderstel 'n klassieke beskrywing van die swartgat, en sodra kwantumbreuk plaasvind, kan 'n nuwe fase van emissie ontstaan, wat moontlik die vrystelling van inligting moontlik maak.

Terwyl meer navorsing nodig is om die implikasies van kwantumbreking en die verband daarvan met swartgatfisika ten volle te begryp, open hierdie studie nuwe weë om die grense van klassieke en kwantumwêrelde te ondersoek.

