Warm Jupiters het reuse-metgeselle: Bewyse vir koplanêre hoë-eksentrisiteit-migrasie

opsomming:

’n Nuwe studie dui daarop dat die meeste Hot Jupiters (HJ's), eksoplanete soortgelyk in grootte as Jupiter, maar wat hul gasheersterre baie nader wentel, buitenste metgeselle het wat drie keer meer massief is as die HJ's self. Hierdie buitenste metgeselle het ook meer eksentrieke wentelbane as reusagtige planete sonder HJ's. Dit dui daarop dat die meeste HJ's ver weg van hul gasheersterre vorm en nader gebring word deur interaksies met koplanêre buitenste reusagtige metgeselle.

Daar word geglo dat reuseplanete in protoplanetêre skywe gevorm word, wat bestaan ​​uit gas en stof wat jong sterre omring. Hierdie skywe koel af tot yskristalle, wat dan saamklonter om groter kerns te vorm. Dit was verbasend om HJ's met massas soortgelyk aan Jupiter te vind wat so naby aan hul sterre wentel. Hipoteses wat daarop dui dat HJ's in hul huidige wentelbane gevorm het of deur gas in die protoplanetêre skyf nader gedruk is, word nou as onwaarskynlik beskou. In plaas daarvan word gedink dat hierdie planete ver gevorm het en na binne gemigreer het.

Hierdie planetêre stelsels kan ook ander metgeselle hê, soos bruin dwerge of dubbelsterre. Die gravitasie-interaksies tussen die gasheerster, planeet en buitenste metgesel kan veranderinge in die planeet se wentelbaan veroorsaak. Die wentelbaan van die ster en metgesel kan hoekmomentum verruil met die wentelbaan van die ster en planeet, wat tot migrasie lei.

Radiale snelheidsopnames, wat al lank gebruik word om eksoplanete op te spoor, is in hierdie studie gebruik. Die skrywers het data van die California Legacy Survey ontleed en die bevolking van reuse-planete in stelsels met en sonder HJs geskei. Hulle het gevind dat planetêre stelsels met HJ's geneig is om buitenste metgeselle te hê, wat gewoonlik ten minste drie keer meer massief is as die HJ. Hierdie buitenste metgeselle het ook meer eksentrieke wentelbane, wat aandui dat hulle hoekmomentum met die HJ uitgeruil het en veroorsaak het dat sy wentelbaan meer ellipties geword het.

Hierdie studie verskaf sterk bewyse ter ondersteuning van die hipotese dat interaksies tussen planete verantwoordelik is vir die bestaan ​​van Warm Jupiters. Die ontleding is gebaseer op 'n groot steekproef van data wat oor byna drie dekades ingesamel is.

Bronne:

– Jon Zink, Andrew Howard. "Warm Jupiters het reuse metgeselle: Bewyse vir gelykvormige hoë-eksentrisiteit-migrasie" (aanvaar vir astrofisiese joernaalbriewe)

– Voordruk op arXiv