SpaceX loods 21 nuwe satelliete in 'n wentelbaan

SpaceX se Falcon 9-vuurpyl het Maandagoggend suksesvol 21 nuwe satelliete in 'n lae-aarde-baan gelanseer. Hierdie satelliete is deel van Starlink, 'n konstellasie van duisende satelliete wat wêreldwye breëband-internetdekking verskaf. Die satelliete is in 'n "satelliet-trein" ontplooi, wat soos 'n reeks treinwaens in die ruimte verskyn het.

Terwyl die Northern Lights 'n natuurlike hemelse skouspel in Minnesota is, kan inwoners ook die geleentheid kry om die mensgemaakte skouspel van die Starlink-satelliete te sien wat oor die hoof beweeg. Afhangende van die kyktoestande en helder lug, kan die satelliettrein met die blote oog gesien word wanneer hulle nader aan die aarde is.

Starlink verskaf berekende tydsberekeninge vir wanneer die satelliete op verskillende plekke sigbaar sal wees. Ongelukkig is daar tans geen "goeie" sigbaarheidstye in Minneapolis oor die volgende vyf dae nie. Op Vrydag, 29 September, sal daar egter "gemiddelde" sigbaarheidstoestande wees, wat voorsiening maak vir 'n kykvenster van vyf minute wat omstreeks 6:03 vm. begin. Daarbenewens, Maandagaand omstreeks 7:34, sal die satelliete weer sigbaar wees, hoewel toestande swak sal wees in die Minneapolis-omgewing.

Vir diegene wat naby Duluth woon, sal die Starlink-satelliete Maandagaand omstreeks 8:07 vir ongeveer vier minute onder goeie toestande sigbaar wees. Om hulle raak te sien, kyk van wes na noordoos.

Om uit te vind wanneer die Starlink-satelliete in jou stad sigbaar sal wees, kan jy die Starlink-webwerf besoek vir meer inligting.

In die algemeen bring SpaceX se suksesvolle bekendstelling van hierdie 21 nuwe satelliete ons nader aan die bereiking van wêreldwye breëband-internetdekking, wat toegang tot inligting en konnektiwiteit wêreldwyd verder uitbrei.

Definisies:

– Starlink: ’n Konstellasie van satelliete wat deur SpaceX gelanseer is om wêreldwye breëband-internetdekking te verskaf.

– Falcon 9: ’n Twee-stadium herbruikbare vuurpyl ontwerp en vervaardig deur SpaceX.

Bron: NVT