Wanneer om die sonsverduistering in Sentraal-Florida te sien

Op 14 Oktober sal inwoners van Sentraal-Florida die geleentheid kry om 'n sonsverduistering te aanskou. ’n Sonsverduistering vind plaas wanneer die maan tussen die Aarde en die Son beweeg. In Orlando sal die ringvormige sonsverduistering, ook bekend as "die ring van vuur," om ongeveer 11:52 begin. Die verduistering sal sy hoogtepunt bereik om 1:26 en sal omstreeks 3:02 tot 'n einde kom.

Die Orlando Wetenskapsentrum bied Saterdag ’n sonsverduistering-kykpartytjie aan waar inwoners kan bymekaarkom om hierdie astronomiese gebeurtenis te aanskou. Kenners by die sentrum skat dat inwoners tot 60% van die verduistering sal kan sien. Dit is egter noodsaaklik om voorsorgmaatreëls te tref terwyl u die verduistering waarneem om u oë teen potensiële skade te beskerm.

Dit is belangrik om die sonsverduistering veilig te sien om enige skade aan jou oë te vermy. Maak seker dat jy die regte riglyne volg en gebruik beskermende bril wat spesifiek ontwerp is om sonkraggeleenthede te bekyk. As jy onseker is oor hoe om die verduistering veilig te bekyk, is daar hulpbronne beskikbaar om jou op te voed en deur die proses te lei.

Die komende sonsverduistering in Sentraal-Florida is 'n opwindende geleentheid om 'n natuurverskynsel te aanskou. As jy nie hierdie spesifieke verduistering kan sien nie, sal die volgende totale sonsverduistering vir dele van die VSA op 8 April 2024 plaasvind.

