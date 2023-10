Neem die Maanaand waar: 'n Nag van maanverkenning

Op die aand van 21 Oktober sal mense van regoor die wêreld buite bymekaarkom om deel te neem aan 'n wêreldwye inisiatief genaamd Observe the Moon Night. In die stad Ballarat neem die Ballarat Munisipale Sterrewag en Museum deel aan die vieringe deur 'n unieke geleentheid te bied om die maan van nader te bekyk.

Van 7:30 tot 9:30 sal besoekers aan die sterrewag getrakteer word op 'n toer deur die terrein, 'n aanbieding deur 'n sterrekundige en 'n kans om die maan deur 'n teleskoop te sien. Die geleentheid het ten doel om 'n waardering en beter begrip van die maan, ruimtewetenskap en verkenning te bevorder.

Volgens Judith Bailey, die sterrewagbestuurder, beloof hierdie spesifieke aand om 'n uitsonderlike kykervaring te wees. Die maan sal 'n pragtige, groeiende halfmaan wees, net sewe dae oud, wat wonderlike geleenthede skep om langs die terminator te kyk, die lyn tussen nag en dag. Bailey beklemtoon dat om die maan deur 'n teleskoop te sien 'n heeltemal ander ervaring is as om foto's aanlyn te kyk.

Die geleentheid by die Ballarat Munisipale Sterrewag en Museum is nie net vir volwassenes nie; dit is ook 'n belangrike geleentheid vir kinders om die maan van naby te sien. Bailey verduidelik dat kykers se reaksies merkwaardig is en dat hierdie gebeure 'n deurslaggewende rol speel om jong kinders te inspireer om in wetenskap belang te stel.

Benewens die waarneming van die maan, kan deelnemers ook verwag om Saturnus en ander hemelse voorwerpe deur die teleskoop te sien. As die weer egter bewolk is, sal 'n virtuele naglugtoer eerder voorsien word.

Observe the Moon Night word geborg deur NASA se Lunar Reconnaissance Orbiter-sending en die sonnestelselverkenningsafdeling by NASA se Goddard-ruimtevlugsentrum, wat die belangrikheid van hierdie wêreldwye gebeurtenis onderstreep.

As jy belangstel om dit by te woon, is besprekings noodsaaklik en kan gedoen word deur trybooking.com/CJFSP. Kaartjiepryse is soos volg: $35 vir volwassenes, $25 vir konsessiekaarthouers en studente ouer as 18, $15 vir kinders van vyf tot 17 jaar, en gratis vir kinders vier en jonger.

Bronne:

– Ballarat Munisipale Sterrewag en Museum