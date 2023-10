Ontdekking van unieke binêre stelsel bied insigte in Hot Jupiters en Star Evolution

Wetenskaplikes het ’n baanbrekende ontdekking gemaak van ’n binêre stelsel wat 1,400 XNUMX ligjare ver geleë is, wat bestaan ​​uit ’n warm Jupiter-agtige voorwerp wat om ’n wit dwerg wentel. Hierdie ontdekking bied ongekende geleenthede om warm Jupiters en die evolusie van sterre in binêre stelsels te bestudeer.

Warm Jupiters is 'n soort eksoplaneet wat baie naby aan hul sterre wentel en uiters hoë oppervlaktemperature het. Hulle is uitdagend om te studeer weens die glans van hul nabygeleë sterre. Hierdie nuutontdekte binêre stelsel, bestaande uit 'n witdwerg en 'n bruin dwerg, bied egter 'n unieke geleentheid om die uiterste toestande van warm Jupiters waar te neem en te bestudeer.

Die wit dwerg in hierdie stelsel is die oorblyfsel van 'n sonagtige ster wat sy kernbrandstof uitgeput het. Die bruin dwerg, aan die ander kant, is 'n massiewe voorwerp met 'n massa tussen dié van 'n gasreus en 'n klein ster. Daar word soms na bruindwerge verwys as mislukte sterre omdat hulle nie die massa het om waterstoffusiereaksies te onderhou nie.

Een van die interessante aspekte van hierdie binêre stelsel is dat die bruin dwerg 'n "maanagtige" oriëntasie het, waar die een kant van die planeet altyd na die ster kyk as gevolg van getysluiting. Dit lei tot uiterste temperatuurverskille tussen die daghemisfeer, wat deur direkte sterbestraling gebombardeer word, en die naghemisfeer, wat minder bestraling ontvang.

Deur die helderheid van die lig wat deur die stelsel uitgestraal word te ontleed, het wetenskaplikes vasgestel dat die dagtemperatuur van die bruin dwerg wissel van 7,250 9,800 tot XNUMX XNUMX Kelvin, wat so warm soos 'n A-tipe ster is. Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte oor die uitwerking van intense ultravioletstraling op planetêre atmosfeer.

Hierdie navorsing bevorder nie net ons begrip van warm Jupiters nie, maar werp ook lig op die evolusie van sterre in binêre stelsels. Die binêre stelsel bied 'n laboratorium vir toekomstige studies, wat wetenskaplikes in staat stel om die uiterste toestande en dinamika van hierdie hemelse voorwerpe te verken.

